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罷韓通過》「高雄迪士尼樂園」活動取消 網酸爆：好難過

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，他也成為地方自治史上首名遭罷免的直轄市長，將於12日中選會正式公布結果後解職。先前網友在臉書發起的「迪士尼樂園在高雄！」活動，稍早也默默改成「取消」，讓不少人酸爆「還我迪士尼！」、「哭 我期待好久的迪士尼」。（圖擷取自臉書）

高雄市長韓國瑜確定遭罷免，他也成為地方自治史上首名遭罷免的直轄市長，將於12日中選會正式公布結果後解職。先前網友在臉書發起的「迪士尼樂園在高雄！」活動，稍早也默默改成「取消」，讓不少人酸爆「還我迪士尼！」、「哭 我期待好久的迪士尼」。（圖擷取自臉書）

2020-06-06 20:00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜確定遭罷免，他也成為地方自治史上首名遭罷免的直轄市長，將於12日中選會正式公布結果後解職。先前網友在臉書發起的「迪士尼樂園在高雄！」活動，稍早也默默改成「取消」，讓不少人酸爆「還我迪士尼！」、「哭...我期待好久的迪士尼」。

韓國瑜曾在2018年九合一大選時，稱要不惜一切代價，邀請迪士尼樂園進駐高雄，但

高雄迪士尼樂園始終沒有下文，因此就有網友在臉書發起「迪士尼樂園在高雄！」活動，呼籲韓國瑜「恭喜韓國瑜先生當選高雄市長！請挽起袖子、不惜任何代價邀請狄斯耐（迪士尼）樂園來台灣！迪士尼粉絲將全力支持監督兌現政見！」

隨著韓國瑜確定被罷免，活動發起人認為這項政見恐怕胎死腹中，便將其改成「取消」，直言「只好含淚向高雄迪士尼樂園說再見。謝謝大家過去對這個活動的參與！防疫新生活還是要繼續噢。」

許多網友見狀紛紛反串笑說，「哭啦迪士尼不見了」、「我期待好久的迪士尼…現在只能期待有沒有手搖店了」、「遺憾！」、「迪士尼真的沒了」、「蛤取消了喔，本來還對高雄蓋迪士尼樂觀其成的說，鼻酸」、「還我迪士尼嗚嗚嗚嗚可惡的高雄人」。

而其實韓國瑜在5月19日就坦言，他提出的政策唯一有困難無法落實的是迪士尼，他在選完接洽時得知，迪士尼規劃需要周邊有1億人口，香港是涵蓋廣東，日本本身就有1億2000萬人口，高雄沒這個條件，確實有困難，他願意收回。

罷韓案於下午6時30分左右完成開票作業，共96萬9259人投票，其中，93萬9090票同意罷免，百分比達97.4％；2萬5051票不同意，百分比為2.6％。本次投票率為42.14％。

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