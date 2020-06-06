罷韓通過》時力高市黨部：對高雄市民除了敬意還是敬意

針對高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，時代力量高雄黨部傍晚發出4點聲明，強調對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意，身為高雄市民的一份子，與有榮焉。（記者張忠義攝）

2020-06-06 17:35:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，時代力量高雄黨部傍晚發出4點聲明，強調對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意，身為高雄市民的一份子，與有榮焉。

時力聲明如下：

一、今天是台灣民主史上第一次直轄市長罷免案投票日，能走到今日投票，是高雄市民一步一步做到的，對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意。身為高雄市民的一份子，與有榮焉；身為在高雄市議會有席次的政黨，我們會繼續監督市政、為民把關。

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二、然而，在目前《選罷法》投票門檻限制下，未表態直接被視為反對，以及反對罷免者無須投票，而同意者必須投票，所造成「不平等的投票成本」等怪現象，使得被罷免陣營提出「不投票」甚至「監視誰去投票」的反民主策略，時代力量高雄黨部還是要強調，修改選罷法，讓投票階段如同選舉時一樣採簡單多數決，才能真正保障投票自由和真正的投票意向。

三、本次罷免案進入投票階段之後，諸多行政刁難、拿不到投票通知單或被告知可以不用去投等，以及投票日當天諸多對投票人錄影、恐嚇、監事等違法行為，是對有數十年舉辦選務和投票經驗的台灣民主的一大諷刺。雖然投票已經告一段落，中央選舉委員會之後一定要予以調查及處理。

四、時代力量高雄黨部自二階連署以來，深入高雄各區街頭擺攤向民眾說明並號召投票，感謝許多志工朋友的參與，感謝市民朋友的支持鼓勵，

台灣的民主向來是倚靠人民的力量一步步踏穩向前，時代力量會和高雄市民一起在民主深化、高雄更好的路上，並肩向前。

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