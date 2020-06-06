為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓通過》時力高市黨部：對高雄市民除了敬意還是敬意

針對高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，時代力量高雄黨部傍晚發出4點聲明，強調對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意，身為高雄市民的一份子，與有榮焉。（記者張忠義攝）

針對高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，時代力量高雄黨部傍晚發出4點聲明，強調對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意，身為高雄市民的一份子，與有榮焉。（記者張忠義攝）

2020-06-06 17:35:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，時代力量高雄黨部傍晚發出4點聲明，強調對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意，身為高雄市民的一份子，與有榮焉。

時力聲明如下：

一、今天是台灣民主史上第一次直轄市長罷免案投票日，能走到今日投票，是高雄市民一步一步做到的，對高雄市民勇敢行使公民權，完成最後一哩路，除了敬意還是敬意。身為高雄市民的一份子，與有榮焉；身為在高雄市議會有席次的政黨，我們會繼續監督市政、為民把關。

二、然而，在目前《選罷法》投票門檻限制下，未表態直接被視為反對，以及反對罷免者無須投票，而同意者必須投票，所造成「不平等的投票成本」等怪現象，使得被罷免陣營提出「不投票」甚至「監視誰去投票」的反民主策略，時代力量高雄黨部還是要強調，修改選罷法，讓投票階段如同選舉時一樣採簡單多數決，才能真正保障投票自由和真正的投票意向。

三、本次罷免案進入投票階段之後，諸多行政刁難、拿不到投票通知單或被告知可以不用去投等，以及投票日當天諸多對投票人錄影、恐嚇、監事等違法行為，是對有數十年舉辦選務和投票經驗的台灣民主的一大諷刺。雖然投票已經告一段落，中央選舉委員會之後一定要予以調查及處理。

四、時代力量高雄黨部自二階連署以來，深入高雄各區街頭擺攤向民眾說明並號召投票，感謝許多志工朋友的參與，感謝市民朋友的支持鼓勵，

台灣的民主向來是倚靠人民的力量一步步踏穩向前，時代力量會和高雄市民一起在民主深化、高雄更好的路上，並肩向前。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）
2020-06-06 17:51

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）
罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）
2020-06-06 17:46

罷韓案達標了！同意票已破90萬（不斷更新）
豐謙Vita 輕鬆擁有水岸新生活

豐謙Vita 輕鬆擁有水岸新生活
罷韓》同意票已逾門檻 光復高雄總部估投票率3成5
2020-06-06 17:30

罷韓》同意票已逾門檻 光復高雄總部估投票率3成5
罷韓》超越自己！打破同意票紀錄 韓國瑜成首位被罷免市長
2020-06-06 17:28

罷韓》超越自己！打破同意票紀錄 韓國瑜成首位被罷免市長
開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點

開車族注意！投保汽車強制險必須知道這三點
政治今日熱門
2020-06-06 17:41

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票超越市長得票（不斷更新）

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 17:38

罷韓案達標了！同意票已破85萬（不斷更新）

2020-06-05 18:36

反擊楊秋興罷韓理由 柯志恩：立院一半以上草包不罷免？

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播