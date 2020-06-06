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批中央「逼迫」各縣市加碼振興券 柯：財政紀律大破口

柯文哲批中央，政策留伏筆「逼迫」各縣市加碼，一定出問題，造成其他縣市財政紀律很大破口。（資料照）

柯文哲批中央，政策留伏筆「逼迫」各縣市加碼，一定出問題，造成其他縣市財政紀律很大破口。（資料照）

2020-06-06 11:16:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨於議會市政總質詢，答詢民眾黨台北市議員林國成時表示，針對中央花1000元消費3000元振興券，北市研議65歲以上長者加碼1000元。柯文哲今上午於端午龍舟祭江祈福大典受訪又透露，在計算65歲以下加碼，話鋒一轉又批中央，政策留伏筆「逼迫」各縣市加碼，一定出問題，造成其他縣市財政紀律很大破口。

媒體先問柯文哲振興券北市加碼措施，柯文哲先質疑中央政策，指會有數位落差，有些人不會用信用卡、電子支付、電子票證，振興券面值有500、200元，對於找零及保存也會有問題。

稍後柯又批，規定菸酒等一大堆東西不能買，但若用電子票證、電子支付，怎麼知道買什麼？要管制每一張發票，太困難啦！去攤販、小吃店叫一瓶啤酒，算不算酒？到最後沒辦法管理。

柯文哲透露，至於北市65歲以下怎麼加碼，還在計算，2天前國民黨北市議員秦慧珠也問他加碼方案，他就說「馬上會造成問題」，因為民眾花1000元，政院補助2000元消費3000元，後面留下伏筆，每個縣市自己去加碼，他當時說「這一定會出問題」。

柯文哲表示，當然北市財力雄厚，「如果最後加碼，我一定會贏，但我覺得不是好方法」，等於造成各縣市困擾，財政較差的縣市政府，輸人不輸陣一定要壓，對它財政造成問題，所以當時政院制訂計劃時，逼迫每個縣市自行加碼，一定會造成財政紀律很大破口。

談到6月7日北市解封會「順時中」嗎？柯文哲說，大概就還是解封啊！ok沒有問題啊！

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