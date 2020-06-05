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罷免前夕！韓國瑜2018年臉書文被推爆 網朝聖笑讚：超前部署

韓國瑜過去競選高雄市長時喊出口號「用一張返鄉車票，換一張改變高雄的票」，鼓勵年輕人返鄉投票。（擷取自韓國瑜臉書）

韓國瑜過去競選高雄市長時喊出口號「用一張返鄉車票，換一張改變高雄的票」，鼓勵年輕人返鄉投票。（擷取自韓國瑜臉書）

2020-06-05 20:41:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案將在明（6）日舉辦，今日雙鐵南下湧現返鄉人潮。另外，有網友發現，韓國瑜過去競選高雄市長時，鼓勵年輕人返鄉投票的口號「用一張返鄉車票，換一張改變高雄的票」，剛好符合這次的主題。對此，不少網友湧入當年韓國瑜臉書相關貼文中留言表示「韓總是先知！」、「超前部署」、「韓總的話要聽」。

韓國瑜去年11月15日在臉書PO出一支競選影片，內容鼓勵外縣市遊子返鄉投票。當時韓國瑜表示，高雄年輕人處在一個不公平的競爭狀態，因為城市競爭力不夠，所以有很多北漂跟外漂的青年，被迫離開自己的家鄉。而幫高雄市年輕人打造一個優質的環境，就是他最大的挑戰。該影片中，韓國瑜也訴求「用一張返鄉車票，換一張改變高雄的票」。

在罷免韓國瑜投票前夕，在主張罷免韓國瑜的網友眼裡，「用一張返鄉車票，換一張改變高雄的票」正好符合他們的理念。網友們也紛紛湧入韓國瑜臉書該篇貼文留言表示「相信韓總，先知！」、「要聽市長的話 返鄉投票囉」、「韓總的話敢不聽？」、「666非韓不投！」、「這次一定返鄉投給你」、「超前部署」、「超前部署，朝聖」。

不少網友湧入當年韓國瑜臉書相關貼文中留言表示「韓總是先知！」、「超前部署」、「韓總的話要聽」。（擷取自臉書）

不少網友湧入當年韓國瑜臉書相關貼文中留言表示「韓總是先知！」、「超前部署」、「韓總的話要聽」。（擷取自臉書）

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