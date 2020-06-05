光復高雄！最後一場罷韓大遊行 市民擠爆美麗島捷運站

2020-06-05 20:49:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄罷免投票將於明（6日）上午8點至下午4點，於高雄市各投票所辦理，「公民割草行動」、「高雄Wecare」團體今（5日）晚號召10萬人上街頭，目前捷運美麗島站已經人山人海，市民怒吼：「光復高雄」！

「公民割草行動」臉書粉專今天指出，「反恐大遊行、十萬人上街」活動將從今晚7點30分在捷運美麗島站二號出口集合，晚間8點啟動遊行隊伍，將從中山一路走向民生二路，最後抵達河東路，該團體表示，高雄人走到這一刻，這一切是如此的不容易，「堅定得投出那神聖的罷免票」。

臉書社團「公民割草行動」目前湧現最新遊行隊伍照片，大量手持罷免黃絲帶的民眾出現在捷運美麗島站二號出口，現場擠得水洩不同，也有部分遊行群眾相繼從捷運站搭乘手扶梯出站，眾人對於明日的罷免投票都摩拳擦掌，希望能透過史上首次直轄市長罷免投票改變高雄。

不少高雄網友見到活動照片，有些人正趕往活動現場，部分網友表示雖然無法出席遊行，但明天的投票不會缺席；還有網友留言提到「大家路上小心，晚上別被挑釁，安全回家，明天投票」、「歷史的一刻，請高雄市民站出來，明天千萬別讓人看笑話」、「加油，高雄人」。

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