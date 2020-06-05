李大維正式接任海基會董事長 蔡孟君兼代秘書長

前國安會秘書長李大維（中立者）今天正式接任海基會董事長。（記者方賓照攝）

2020-06-05 18:44:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國安會秘書長李大維今天正式接任海基會董事長，他在致詞時強調，兩岸關係雙方都有責任，應謀求長期相處之道，避免分歧擴大，他期許兩岸能以確保人民權益為優先，共同為兩岸民眾福祉、區域和平穩定與未來長久發展作出積極貢獻。

海基會今天舉行第10屆董監事第11次聯席會議，選舉李大維為新任海基會董事長，至於海基會秘書長原規劃海基會副董事長、陸委會副主委邱垂正暫代，最後決定由現任副秘書長蔡孟君兼代秘書長。

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甫卸任董事長的張小月今天在海基會員工歡送下，步出海基會。張小月致詞說，「今天我要畢業了！」兩年多年前接下這份工作，她抱持戰戰兢兢、如履薄冰心情，完成政府交付一件又一件的困難工作。對於未來去處，她則表示，能貢獻所知、所學繼續服務台灣，會有成就感。

接任的李大維表示，這次疫情正改變全球局勢，也衝擊經濟及產業鏈重組，對區域情勢的影響仍持續擴大，尤其是美中對抗升高，中國大陸與香港情勢變化，對兩岸關係都帶來很多變數與挑戰；面對複雜多變的全球情勢，在蔡總統堅持和平、穩定、不挑釁、不冒進的政策立場上，台灣在變局中屹立不搖，持續厚植實力與世界同行。

李大維指出，如今我們面臨空前的挑戰與絕佳的機會，台灣正處在亞太地區的樞紐，致力於區域及兩岸和平穩定，堅持捍衛民主、自由法治的普世價值，這是我們不變的原則與目標。

李大維說，兩岸關係雖然挑戰重重，也有值得重視與珍惜的交集，以這次疫情為例，雙方最終仍然能達成一定的共識，讓滯留武漢及湖北的台灣民眾陸續返家。兩岸之間的每件大小事，都相當重要，必須以嚴謹的態度與專業的精神，持續累積互動及善意。

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