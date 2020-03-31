武漢肺炎》陳建仁：零星本土病例未建立連續傳染鏈 籲保持社交距離

副總統陳建仁呼籲民眾確實依照中央疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅。（資料照，記者王藝菘攝）

2020-03-31 20:27:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕公衛專家出身的副總統陳建仁今晚再度透過臉書發表長文，說明「保持社交距離對管控武漢肺炎疫情的重要性」，他說，台灣目前出現的零星本土病例並未建立連續的傳染鏈，並沒有出現本土病例呈指數增加的流行曲線，呼籲民眾確實依照中央疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅！

陳建仁說，在沒有治療藥物和疫苗的情況下，人傳人的傳染病會很快地呈指數增加而快速擴散，唯一有效管控疫情的方法，就是透過隔離檢疫來降低接觸率。有效接觸率高，病例數會驟升驟降，流行很快就結束；有效接觸率低，病例數會緩升緩降，流行會持續較長時間。

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他並說，中央疫情指揮中心（CECC） 最近呼籲全民共同努力，透過「保持社交距離 （social distance）」，緩和流行曲線的驟升驟降，以爭取時間等待疫苗及抗病毒藥物的上市。保持社交距離的措施很多，包括確定病例隔離治療、密切接觸者隔離檢疫、高危險群自主健康管理、學校停班停課、減少不必要群聚活動、封城鎖國等。

陳建仁認為，保持社交距離的防疫效果，受到兩個因素的影響，一是「社交次數減少達日常次數的百分比 」，第二是「減少社交次數者佔全人口的百分比」，他並總結說，避免群聚活動，如果全國禁止外出可以減少社交次數達日常社交次數的10%，而且禁止外出者佔全人口的90%，那疫情最容易控制。不過，全國禁止外出將使經濟活動受到嚴重的限縮，並會帶來經濟的蕭條！因此，如何準確拿捏，對各國政府都是一大考驗！

陳建仁提到台灣目前的確診病例情況說，截至3月31日台灣共有322名武漢肺炎確診病例，其中276名境外移入、46名本土病例。目前38名本土病例可以追溯到感染源，屬於家族、職場、醫院或學校內傳染，只有8名無法追溯到感染源。零星的本土病例並未建立連續的傳染鏈，因此並沒有出現本土病例呈指數增加的流行曲線。

他說，但全球疫情依然嚴峻，國人除了做好自主健康管理，養成勤洗手及必要時戴口罩的衛生習慣外，也都能確實依照中央疫情指揮中心的指引，遵行保持社交距離的各項措施，讓台灣能夠早日脫離武漢肺炎疫災的威脅！

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