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台辦阻撓無效 滯留湖北台人趕赴上海搭機返台

華航明晚將以上海指定航班方式，預計接回220名滯留湖北台人。多數台人歸心似箭，今天一早出發趕往上海浦東機場，一名中配說，「感謝政府讓我們搭上回家的飛機」。（湖北台灣同胞返台救援會長徐正文提供）

華航明晚將以上海指定航班方式，預計接回220名滯留湖北台人。多數台人歸心似箭，今天一早出發趕往上海浦東機場，一名中配說，「感謝政府讓我們搭上回家的飛機」。（湖北台灣同胞返台救援會長徐正文提供）

2020-03-28 20:30:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕華航明晚將以上海指定航班方式，預計接回220名滯留湖北台人。據了解，湖北台辦原本出手干擾台人搭乘華航班機，要他們留在原地等待包機，但多數台人歸心似箭，今天一早出發趕往上海浦東機場，而明天班機實際搭乘人數也備受關注。

華航2架次的指定航班，將於29、30日各飛一架次，皆是晚間7時50分從上海浦東機場起飛，晚間9點50分抵達桃園。不過，此一指定航班形式未涉兩岸協商，湖北省台辦表示不滿，連續2天發稿批台灣政府阻撓「武漢包機」，也在滯留台人的群組「反動員」，要台人不要搭華航指定航班。

兩岸官員說，向海基會報名搭乘指定航班有近600人，但在確認過程中，確實有人放棄搭乘，數字也有所浮動，他們是因為路程太遠、小孩太小、老人行動不便以及家庭因素而放棄，是否是受到台辦的「反動員」也很難說。

官員指出，由於2班華航指定航班共有440個名額，對於決定放棄者，則以「候補名單」補上，海基會今天一整天還在打電話反覆向台人聯繫確認，最後人數要看實際登機情形。

官員也強調，從湖北到上海的路程變數仍多，昨天就發生江西九江警察就阻止湖北黃岡民眾通行，台人是否能順利抵達尚未知。有人是自己想辦法前往上海，也有熱心台商基於幫助自己鄉親，出錢出力協助接駁，他們也不願張揚。多數人都歸心似箭，台辦再阻撓就說不過去。

一名中配帶著小孩上路，她透過錄製影片說，一大早6點就起床，一路奔波，出發趕往上海浦東機場，預計晚間到浦東機場過夜，一路上有很多未知，她也感到很害怕，但也很高興，「感謝政府讓我們搭上回家的飛機」。

據了解，這批滯留湖北台人回台後，約有300到500名台人仍滯留武漢，武漢即將在4月8日解封，至於解封後是以包機形式接返，或比照此次的指定航班形式，官員說，還要視這次指定航班的搭乘情形與後續協商結果而定。

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