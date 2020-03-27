華航上海指定班機 對岸「反動員」要滯湖北台人不要搭

海基會昨表示，將由華航兩架上海飛桃園航班，載回滯留湖北國人。圖為本月11日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照，中央流行疫情指揮中心提供）

2020-03-27 21:26:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕目前還有約千名台人滯留中國湖北，海基會以華航的上海指定航班，接返國人，不過，中國湖北台辦堅持要求以「武漢包機」模式。據了解，台辦系統今天在滯留台人的群組「反動員」，呼籲台人不要搭華航指定航班，並稱湖北到上海交通路途遙遠，「有包機就不用跑這麼遠」，藉此影響人心。

陸委會昨證實，華航指定航班未涉兩岸協商，而海基會宣布華航指定班機後，中國湖北省台辦當晚就表示不滿。湖北省台辦稱，滯留台胞希望可就近從武漢飛回台灣，若兩岸共同執飛各飛2班，本週內就可將申請搭乘的800多名台胞運送返鄉，此想法也已正式向台灣提出。

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對此，陸委會今天表示，目前武漢尚未完全解封，滯留武漢民眾無法離城至上海搭機，政府會在前兩次執行經驗與基礎上，持續與陸方溝通協調，俟商定後儘速安排返台。

據了解，華航2架次指定航班可搭乘220名乘客，昨天開放報名後，440個名額在3個多小時即額滿，一整天有近600人報名，今天登記人數則不多，海基會將依照「登記的先後順序」安排搭機，也會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調，「讓大家都能回家」。

不過，台辦系統今天在滯留台人群組，要求他們不要搭華航指定航班，希望大家耐心等待包機協商的結果，有人也在群組呼應，要大家留在原地等待，這些言論恐已發酵。

知情人士指出，台辦可能在「健康碼」上刁難，或在辦理證件通關時阻撓，屆時台人是否進得去上海也是未知，甚至已有多個台商協會原本熱心想協助台人，解決到上海的交通接駁問題，難保不會因此喊停。

他分析，中方仍想主導包機，企圖讓華航航班的搭乘率「難看」。雖然當地台辦其實想把台人送回家，「不想留下包袱」，但北京的國台辦卻有不同指令，他們也只能照辦。

中國民航局昨晚宣布因疫情實施境管，要求其國籍航空與外籍航空的國際航線只保留一條、每條航線減為一週不超過一班。陸委會今天表示，兩岸航班係依據兩岸空運相關協議執行，非屬國際航班或國內航班，目前尚未接獲國籍航空反映異動情形，而華航指定航班目前仍依原定計畫作業。

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