武漢肺炎》我指定航班接滯留湖北台人 中方堅持要包機

海基會26日表示已協調華航班機，於29、30日晚從上海飛桃園，接c回滯留湖北的國人。不過，中國湖北省台辦晚間稱，滯留台胞希望可就近從武漢飛回台灣，若兩岸共同執飛，各飛2班，本週內就可將申請搭乘的800多名台胞運送返鄉，此想法也已正式向台灣提出。（資料照）

2020-03-26 22:40:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會26日表示，已協調華航班機29、30日晚從中國上海飛桃園，接回滯留湖北的國人。不過，中國湖北省台辦晚間稱，滯留台胞希望可就近從武漢飛回台灣，若兩岸共同執飛，各飛2班，本週內就可將申請搭乘的800多名台胞運送返鄉，此想法已正式向台灣提出。據轉述，我中央流行疫情指揮中心將視2班華航指定班機搭乘狀況再做研議。

根據中國官媒「新華社」報導，湖北省台辦透露，「大陸已通過兩岸民航聯繫渠道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，運送滯留湖北台胞返鄉」。

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報導指「湖北省台辦負責人」稱，此前由東航和華航共同執飛運送返台的361名台胞，在結束集中隔離14天後，已於25日全部回家，目前仍滯留在湖北的台胞「希望就近從武漢直接返回台灣」，日前統計，申請搭乘臨時航班的台胞有800多人，如實現東航運送，或東航、華航各執飛兩個航班運送，本週內即可將滯留湖北台胞全部運送返鄉，滿足他們早日回家的需要。

「新華社」指出，湖北省和武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部近日已就當地對外交通和人員流動逐步恢復正常發出通知。根據相關規定，滯留湖北各地台胞可提出離開湖北申請，經核酸檢測及醫學檢查合格獲得健康證明後，即可自行離開當地。

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