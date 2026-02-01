黃國昌被抓包偷使眼色「1女亂入讓阿北難看」 陳佩琪回應了！

黃國昌朝鏡頭外使眼色，下秒一名女子亂入。（圖翻攝自民眾之聲YT）

民眾黨前後任主席柯文哲和黃國昌昨天（1/31）陪同自家議員參選人拜票，一名自稱柯文哲學妹的女子突亂入，情緒激動向柯陳情「為什麼我買不起台北房子？」，讓柯文哲尬在原地，黃國昌則直接閃人，事後有網友眼尖發現，女子出現前一秒，黃國昌朝鏡頭外使眼色，懷疑女子可能是他刻意要給阿北難看安排的一齣戲碼。而今天（2/1）柯文哲妻子陳佩琪被問到此事也做出回應，宣稱如果是真的，「那我去幫老公討公道」！

昨天柯文哲、黃國昌到南門市場發春聯，替自家參選人吳怡萱、許甫和張志豪助選拉票，並接受媒體聯訪。沒想到聯訪結束後，突然衝出一名女子，自稱是柯文哲的學妹，情緒有些激動地問柯文哲，她在大安區長大，考上醫學系，為什麼都35、36歲了，還買不起附近的房子？這世界還有公平正義嗎？而該名女子出現時，黃國昌直接閃人，留下在大安區有高價住宅、還曾讓老婆去看1.2億豪宅的柯文哲尬在原地，不知如何回答女子的問題，最後只能撓了撓頭開溜。

這段畫面曝光後隨即引發熱議，有人眼尖發現記者聯訪結束前，黃國昌朝鏡頭外挑了一下眉，使了個眼色，接著女子馬上亂入，黃國昌則默默飄走，讓網友忍不住懷疑女子其實是黃國昌失去立院舞台後刻意安排個演員要給阿北難看。

而今天陳佩琪在臉書發文，繼續罵民進黨政府政治打壓柯文哲，底下有不少網友提起昨天的事，「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」、「黃國昌弄了你們夫妻才能當主席，你們還把他當神拜」、「昨天國昌老師的眼神真靈動」、「國昌老師昨天這麼明顯你還沒有警覺嗎」。沒想到竟然真的釣出陳佩琪親回：「怎麼弄啊？ 我跟國昌老師有賴（Line），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道！」

陳佩琪回應黃國昌使眼色一事。（圖翻攝自陳佩琪臉書）

