親赴江和樹家幫慶生 盧秀燕高喊「這10字」

台中市長盧秀燕（左2）等人今天幫民眾黨台中市議員江和樹（右2）慶生，並當場喊出「藍白須團結，團結真有力」。（江和樹議員提供）

藍白是否合攸關2026、2028年政局發展，民眾黨台中市議員、中央委員江和樹今天生日，被勸進更上一層樓的台中市長盧秀燕，今天在民政局長吳世瑋等人陪同下，前往江和樹住處幫他慶生，還喊出「藍白須團結，團結真有力」，江和樹則表示，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。

民眾黨台中市議員江和樹今天生日，台中市長盧秀燕今天在市府民政局長吳世瑋、數位發展局長林谷隆、太平區農會理事長黃文生等人陪同下，前往江和樹住處幫他慶生，盧秀燕當場喊出「藍白須團結，團結真有力」，並說一起祝江和樹議員生日快樂。

江和樹則在臉書表示，感謝盧市長的祝福及說出與他共同的生日願望，更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，強調「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。

江和樹表示，藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎，強調未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象，共同讓台中更好、台灣更好。

台中市長盧秀燕（左）今天到江和樹（右）住處幫他慶生。（江和樹提供）

