為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    親赴江和樹家幫慶生 盧秀燕高喊「這10字」

    2026/02/01 21:15 記者陳建志／台中報導
    台中市長盧秀燕（左2）等人今天幫民眾黨台中市議員江和樹（右2）慶生，並當場喊出「藍白須團結，團結真有力」。（江和樹議員提供）

    台中市長盧秀燕（左2）等人今天幫民眾黨台中市議員江和樹（右2）慶生，並當場喊出「藍白須團結，團結真有力」。（江和樹議員提供）

    藍白是否合攸關2026、2028年政局發展，民眾黨台中市議員、中央委員江和樹今天生日，被勸進更上一層樓的台中市長盧秀燕，今天在民政局長吳世瑋等人陪同下，前往江和樹住處幫他慶生，還喊出「藍白須團結，團結真有力」，江和樹則表示，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。

    民眾黨台中市議員江和樹今天生日，台中市長盧秀燕今天在市府民政局長吳世瑋、數位發展局長林谷隆、太平區農會理事長黃文生等人陪同下，前往江和樹住處幫他慶生，盧秀燕當場喊出「藍白須團結，團結真有力」，並說一起祝江和樹議員生日快樂。

    江和樹則在臉書表示，感謝盧市長的祝福及說出與他共同的生日願望，更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，強調「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命。

    江和樹表示，藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎，強調未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象，共同讓台中更好、台灣更好。

    台中市長盧秀燕（左）今天到江和樹（右）住處幫他慶生。（江和樹提供）

    台中市長盧秀燕（左）今天到江和樹（右）住處幫他慶生。（江和樹提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播