    首頁 > 生活

    北中部週一清晨有雨 中南部氣溫逐步回升

    2026/02/01 18:59 記者林志怡／台北報導
    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    受大陸冷氣團影響，近期各地低溫，中央氣象署指出，明日週一仍受大陸冷氣團影響，但週二起中南部逐漸回溫，週三隨著大陸冷氣團減弱，氣溫將進一步回升，各地白天可重回20度以上，且好天氣將一路持續至週五，但同日晚間再有鋒面接近，週末受到冷氣團影響將再度轉涼。

    中央氣象署預報員劉沛滕指出，週一持續受到大陸冷氣團影響，清晨降雨機率仍較高，白天氣溫則持續偏低，北台灣整日僅13至17度，和今日差異不大，但中南部地區因雲層減少、降雨趨緩，氣溫會比今天略有回升，中部約19至23度，南部約23至25度，主要降雨區域分布在東半部及桃園以北地區。

    週二全台重回20度 週六冷氣團殺到

    劉沛滕說，週二各地氣溫可重回20度或以上，週三因水氣持續減少、大陸冷氣團減弱，僅東半部、部分大台北山區有零星降雨，其他地區恢復多雲到晴的好天氣，白天氣溫回升，感受相對溫暖，但日夜溫差較大。

    穩定的天氣可持續至週五，劉沛滕表示，週五白天北台灣氣溫可達到24至25度，但同日晚間鋒面接近影響，週六、週日有下一波冷氣團，預計影響至下週一，並於下週二逐漸減弱，冷氣團影響期間氣溫將明顯下降。

