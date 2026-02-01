桃園觀旅局赴日交流再深化 與神戶合作互推觀光

桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳（左）率團拜會神戶市觀光局，致贈應景馬年春聯給神戶觀光局專務理事小林令伊子（右）。（桃園市觀旅局提供）

​桃園市政府觀光旅遊局進一步深化台日觀光合作，由局長陳靜芳率團拜會神戶市觀光局，雙方展現高度合作誠意。針對即將登場的桃園燈會，積極邀請國際友好城市共襄盛舉，獲得熱烈回響，目前已確定包括日本的香川縣、宮崎縣、千葉縣、牛久市、神戶市，以及韓國的木浦市等多個國際友好城市將派員來台參與。其中，神戶觀光局更確認於燈會現場設置專屬攤位，直接向台灣民眾推廣神戶觀光魅力，以實際行動展現雙城的緊密情誼。

陳靜芳一行率隊赴日觀摩第31回「神戶光之祭典」（Kobe Luminarie），不同於一般的商業耶誕燈飾，該活動起源於1995年阪神．淡路大震災（同年12月首次舉辦），最初是為了鎮魂犧牲者、傳承震災記憶，並寄託神戶復興的夢想與希望。該活動原定僅辦理一次，但在市民與企業強烈要求下延續至今，象徵神戶從災難中重生後的強韌與美麗。

陳靜芳今（1）日表示，這是一場帶有深刻人文與追悼意義的藝術活動，期盼藉此行汲取神戶將歷史記憶轉化為城市希望的經驗，為即將於2月25日至3月8日登場的桃園燈會注入更多元的人文深度；為落實雙向交流，觀旅局也在光之祭典現場設置宣傳攤位，向現場絡繹不絕的日本民眾介紹桃園觀光亮點，「神戶來桃園燈會設攤、桃園去光之祭典設攤」的互惠行動，正是雙方觀光合作實質化的最佳證明。

另外，​在馬拉松運動觀光合作上，神戶市提議，願利用其每年11月舉行的神戶馬拉松，跨海協助宣傳桃園市於10月之前舉辦的各項馬拉松賽事。此舉將大幅提升桃園賽事在日本跑者圈的曝光度，透過賽事時程的互補，達到互相導流的雙贏效果。

觀旅局​企劃暨國際科長謝鎮全也說，為擴大觀光效益，雙方亦在會中研擬「互推觀光」的具體策略，包括研議推動雙邊團體旅遊（推團）互訪計畫，以及運用雙方觀光官方網站設立專頁互相導流，未來將持續透過多元的行銷合作，歡迎更多日本朋友親自造訪桃園，感受台灣國門之都的熱情與魅力。

為落實雙向交流，觀旅局在神戶光之祭典現場設置宣傳攤位，向現場絡繹不絕的日本民眾介紹桃園觀光亮點。（桃園市觀旅局提供）

日本「神戶光之祭典」。（桃園市觀旅局提供）

