    首頁 > 政治

    彰化謝家「衣鳯百貨」引熱議 台中顏家豪宅獲法國設計大獎才曝光

    2026/02/01 19:59 記者陳建志、張瑞楨／綜合報導
    藍委顏寬恒。（資料照）

    藍委顏寬恒。（資料照）

    顏家沙鹿豪宅遭法院認定是「假買賣」，顏寬恒依偽造文書判刑6月確定。（資料照）

    顏家沙鹿豪宅遭法院認定是「假買賣」，顏寬恒依偽造文書判刑6月確定。（資料照）

    被稱為「衣鳯百貨」或「白宮」的謝家豪宅，彰化縣議長謝典霖帶著網紅主動開箱而曝光。相較於此，國民黨立委顏寬恒在台中沙鹿區「莊園豪宅」，卻是設計師張于廷因將得獎作品《顏公館》上網而意外曝光，而張女後來也涉入顏寬恒沙鹿豪宅的假買賣中，顏寬恒一、二審都依「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」判刑6月，已在去年9月確定。

    顏家的莊園豪宅之所以會曝光，並非顏家主動曝光，而是設計顏家豪宅的設計師張于廷（同案判刑4月）獲得法國創新設計大獎NDA金獎，她將得獎作品《顏公館》的內部設計照片上網，意外讓顏家豪宅與裝潢曝光，顏家豪宅宛如電影奢華的「私人宮殿」，放眼盡是氣派的大理石地板、電視牆，以及皮革沙發等高級家具，網友讚嘆奢華直逼阿拉伯皇宮。

    不過顏寬恒2021年間參選台中第2選區立委補選時，遭民眾檢舉房屋、庭院及庭院內的招待所為違章建築，且車道、大門、警衛室等佔用國有地，顏寬恒為避免媒體持續報導，破壞其形象致影響日後選情和未來政治生涯，將上情告知林進福，並在擔任苑裡營造負責人（兼任顏寬恒公費助理）的林進福牽線下，將土地、房屋以4541萬賣給澤序公司負責人張于廷。

    其中竊佔國土一審、二審都判顏寬恒、林進福無罪，不過豪宅轉售部分，台中地院和台中高分院都認定是「假買賣」，顏、林與張女三人觸犯「共同犯使公務員登載不實罪（偽造文書）」，顏寬恒一審判刑6月（得易科罰金），二審駁回維持原判，全案已在去年9月確定。

    顏寬恒對於沙鹿豪宅買賣一、二審都認定是假買賣喊冤，強調確實是真實買賣並無虛假買賣，當時選舉過程飽受媒體跟名嘴打壓，想要把房子脫手回歸正常生活，在法庭也清楚說明具體金流，但法院竟維持一審原判感到委屈。

