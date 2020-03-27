武漢肺炎》譚德塞挨轟反扯台灣網軍攻擊？總統府回應嗆爆！

有媒體報導，譚德塞私下控訴遭台灣發動網軍攻擊。（歐新社）

2020-03-27 17:19:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情擴散全球，外界將矛頭指向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）防疫不力。沒想到，卻傳出譚德塞私下控訴遭台灣發動網軍攻擊的消息。對此，總統府發言人張惇涵表示，不清楚譚德塞說了什麼，但這不是事實；他更反擊，若WHO有更積極作為，全世界或許可以減少更多傷亡。

上報昨日於報導中，引述外交人士透露，2月時有美方官員告訴我方，譚德塞私下對社群網路上攻擊他的言論相當不滿，他認為是台灣的網軍在背後操作，且此舉「另有政治目的」，就是台灣想要爭取參與WHO。

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綜合媒體報導，張惇涵今日下午在總統府記者室被問及此事。他表示，不是很清楚譚德塞說了什麼，但這並不是事實；張更反擊，事實是，越來越多的國家質疑WHO防疫不力，若WHO有更積極的作為，也許可以減少全世界更多的傷亡。

張惇涵更強調，事實上，進行全球大外宣的國家不是台灣，WHO應為引領人類健康文明重要的推手，特別是WHO的領導人。全球現在於防疫工作如此辛苦的情況下，此時不該讓政治凌駕專業，而是讓專業回歸專業，處理肺炎最不需要的，就是毫無意義、毫無事實的廢言。

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