陳瓊華爆韓國瑜乾3瓶高粱請台商別罷韓 高市府將提告

前高市行政暨國際處長陳瓊華爆料韓國瑜乾3瓶高粱，請台商別罷韓。（記者葛祐豪翻攝）

2020-03-26 10:18:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高市行政暨國際處長陳瓊華，昨天連續追打高雄市長韓國瑜，指他日前跟幾位台商董仔乾了3瓶高梁、拜託別罷韓？對此，高雄市新聞局長鄭照新今天回擊說，無中生有、隨意造謠，準備提告！

陳瓊華昨天透過臉書爆料，指日前聽聞好姊妹提到，高雄市長韓國瑜不久前、去跟幾位台商董仔乾了3瓶高梁，求救「拜託別罷韓」！？

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高雄市新聞局長鄭照新昨天第一時間回應說：「陳前處長該珍惜自己聲量責任，多放心思在協助防疫訊息宣導，而不是散佈八卦奇譚上，有失格調。」

雙方唇槍舌戰，陳瓊華昨晚再爆料，直言「沒有格調問題，只有3月18日晚上，有格調的韓市長人在哪？市民有權利知道，自己城市的防疫指揮官是否清醒？」

對於陳瓊華窮追猛打，鄭照新今天也開戰了，他回批說：「好姐妹說?我還好兄弟勒!無中生有，隨意造謠，3瓶高粱個鬼，當天只有教育界的短暫聚餐，市長一半還先走人。」

鄭照新表示，現在是說話可以沒有證據就是了？「準備提告!破除邪佞小人信口開河。」

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