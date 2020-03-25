高市美沙冬替代治療衛星給藥點 拓點至梓官、杉林、六龜

高雄市長韓國瑜（左4）今上午參加市府美沙冬替代治療衛星給藥點拓點記者會，呼籲全民協力把毒品「趕出全世界！」（記者方志賢攝）

2020-03-25 14:14:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今上午參加市府美沙冬替代治療衛星給藥點拓點記者會，致詞時脫稿演出，講了一個20年前美國法官嚐毒自殺的故事，以說明毒品的可怕，最後呼籲全民齊心協力把毒品「趕出高雄、趕出全台灣，甚至趕出全世界。」

高雄市為讓有心戒毒的海洛因藥癮者，就近接受美沙冬替代治療服務，106年於旗津醫院設置高雄第一個衛星給藥點後，這次又於梓官區、杉林區及六龜區衛生所拓增3處美沙冬衛星給藥點。

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韓國瑜表示，藥癮者對社會、家庭的危害很大，美沙冬治療每天穩定服藥，提升服藥的可近性，是很重要的課題。高雄市很重視毒品防制的議題，以「警區、校區、社區」3區合一拒毒，希望協助毒癮者遠離毒品。

韓國瑜說，20多年前，美國受毒品危害非常嚴重，美國法院2名法官不信邪，不相信毒品這麼可怕，向上級長官報告2人來嚐用毒品，結果上級長官批准，2名法官也親自嚐毒。

韓國瑜說，2人是非常有道德良知人，而且是虔誠的基督徒，有豐富的法學素養，以身試毒，最後2位法官，1位自殺、1人進入戒毒所。

韓國瑜說，這麼優秀的法官都抵抗不了毒品誘惑，「可想見毒品危害多麼大？多麼深？」他呼請各界及醫療界一起把毒品趕出高雄，絕對不能讓毒品從年紀大的往年紀輕的傳，也不能讓毒品從市區往郊區、山邊海角蔓延。

韓國瑜強調，「身魔易戒、心魔難戒」，身體的癮染上戒後，心裡的魔還會想再吸一口，毒品的可怕就是這麼厲害！

衛生局長林立人也說，108年美沙冬替代治療給藥服務，高雄市目前約有2000多名美沙冬列管使用者，並有10家指定醫院執行替代療法，提供偏鄉就近性及便利性服務，以避免偏鄉藥癮者舟車勞頓。

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