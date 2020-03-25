為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高市美沙冬替代治療衛星給藥點 拓點至梓官、杉林、六龜

高雄市長韓國瑜（左4）今上午參加市府美沙冬替代治療衛星給藥點拓點記者會，呼籲全民協力把毒品「趕出全世界！」（記者方志賢攝）

高雄市長韓國瑜（左4）今上午參加市府美沙冬替代治療衛星給藥點拓點記者會，呼籲全民協力把毒品「趕出全世界！」（記者方志賢攝）

2020-03-25 14:14:42

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今上午參加市府美沙冬替代治療衛星給藥點拓點記者會，致詞時脫稿演出，講了一個20年前美國法官嚐毒自殺的故事，以說明毒品的可怕，最後呼籲全民齊心協力把毒品「趕出高雄、趕出全台灣，甚至趕出全世界。」

高雄市為讓有心戒毒的海洛因藥癮者，就近接受美沙冬替代治療服務，106年於旗津醫院設置高雄第一個衛星給藥點後，這次又於梓官區、杉林區及六龜區衛生所拓增3處美沙冬衛星給藥點。

韓國瑜表示，藥癮者對社會、家庭的危害很大，美沙冬治療每天穩定服藥，提升服藥的可近性，是很重要的課題。高雄市很重視毒品防制的議題，以「警區、校區、社區」3區合一拒毒，希望協助毒癮者遠離毒品。

韓國瑜說，20多年前，美國受毒品危害非常嚴重，美國法院2名法官不信邪，不相信毒品這麼可怕，向上級長官報告2人來嚐用毒品，結果上級長官批准，2名法官也親自嚐毒。

韓國瑜說，2人是非常有道德良知人，而且是虔誠的基督徒，有豐富的法學素養，以身試毒，最後2位法官，1位自殺、1人進入戒毒所。

韓國瑜說，這麼優秀的法官都抵抗不了毒品誘惑，「可想見毒品危害多麼大？多麼深？」他呼請各界及醫療界一起把毒品趕出高雄，絕對不能讓毒品從年紀大的往年紀輕的傳，也不能讓毒品從市區往郊區、山邊海角蔓延。

韓國瑜強調，「身魔易戒、心魔難戒」，身體的癮染上戒後，心裡的魔還會想再吸一口，毒品的可怕就是這麼厲害！

衛生局長林立人也說，108年美沙冬替代治療給藥服務，高雄市目前約有2000多名美沙冬列管使用者，並有10家指定醫院執行替代療法，提供偏鄉就近性及便利性服務，以避免偏鄉藥癮者舟車勞頓。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陽光男孩與家人疏離染毒 戒癮後重生
2019-07-18 09:23

陽光男孩與家人疏離染毒 戒癮後重生
司法話題》毒品犯3年內再犯率高達5成… 毒癮戒治成效陷困境
2019-05-28 06:00

司法話題》毒品犯3年內再犯率高達5成… 毒癮戒治成效陷困境
皇普莊園 熱銷簽約超過三百戶

皇普莊園 熱銷簽約超過三百戶
司法話題》解決毒品危害難題 檢：斬斷市場需求是關鍵
2019-05-28 06:00

司法話題》解決毒品危害難題 檢：斬斷市場需求是關鍵
一張68年前「鳴謝啟事」 曝醫生幫助戒毒故事
2018-11-01 08:59

一張68年前「鳴謝啟事」 曝醫生幫助戒毒故事
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-24 18:30

武漢肺炎》政院公布紓困政策 綜所稅可緩繳 房貸再降1碼 影片

2020-03-24 19:24

莫健向他示警「台灣有必要全面備戰」？ 王定宇批：是假的！

2020-03-25 11:10

獨家》反制中國軍事威脅 愛國者飛彈將實彈攔截射擊訓練

2020-03-25 11:20

長榮機組人員驚傳確診！ 立委痛批交通部被蒙在鼓裡

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播