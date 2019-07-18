陽光男孩與家人疏離染毒 戒癮後重生

2019-07-18 09:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒品防制局長阮清陽主動拜會成功戒癮者「小金」，除肯定他的堅持，也探詢其戒治過程，他認為毒品戒除須公私協力，社區、家庭乃至公務機關須一起合作，才能協助毒癮者找回生活、同時避免其他人被毒品危害。

鑑於近年新興毒品種類推陳出新，施用毒品人口年輕化，且染上毒品後戒毒不易，阮清陽主動拜訪戒治毒癮成功的小金（化名），關懷他過去用藥原因、戒癮動機及戒癮後的生活狀況，除給予肯定與鼓勵，亦透過小金了解藥癮者戒癮的艱難與生活處境。

阮清陽說，第一次看到小金時，覺得其長相俊秀、陽光，很難與藥癮者連結，後得知小金父親常至外地工作，親子關係疏離，為尋求外在認同，在朋友邀請下染上毒癮，甚至為吸毒而販毒。

經深談後，阮清陽發現小金是為吸引家人注意，才讓自己做錯事，雖有心悔改，但因害怕社會觀感而不敢求助，在人生困境中，有幸得到毒防局個管師「小舒」貼心陪伴，邀請參加螢火蟲家族訓練；穩定戒癮後，更與女友結婚，目前擁有1名可愛男孩，在家人與宗教支持下，讓小金堅持戒毒決心，找回全新自己。

小金告訴阮清陽「一日成癮，終生戒癮」，有吸毒前科的藥癮者常面臨對求職困難及社會有色眼光，即使想要遠離用藥危險情境，如藥頭及聲色場所等，仍存在非常多的挑戰，呼籲青年學子千萬不要以身試毒。

阮清陽說，毒癮戒除工作需要公、私協力，社區民眾及藥癮家庭家屬齊心合作，發現藥頭勇於舉發，才能有效協助藥癮者戒癮並共同拒絕毒品於境外；對於毒品成癮者，應多給予愛與包容，鼓勵勇敢求助，並連結各種戒毒資源協助成功戒斷，回到社會，找回自我生命價值。

毒防局引述統計資料，施用毒品多與好奇、壓力、尋求刺激及誤交損友有關，只有透過父母、師長或親朋好友及時關懷與幫助，才能夠及早接觸適當治療，降低毒品危害，如發現施用毒品等異常徵兆，可撥打戒毒成功專線0800-770-885及毒防局07-2110511關懷求助專線主動求助，將由個案管理師協助評估藥癮狀況。

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