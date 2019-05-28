司法話題》毒品犯3年內再犯率高達5成… 毒癮戒治成效陷困境

2019-05-28

毒品問題 成民怨來源之一

〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署日前公布國內毒品情勢分析報告，其中，毒品犯三年內再犯率達五成，且可能衍生竊盜及毒駕等犯罪，進一步分析吸毒者的前科，也發現吸食一級毒品海洛因的再犯率高達九十六．四％，凸顯戒癮治療成效的困境，也使毒品問題成為民怨來源之一。

此外，截至今年三月為止，犯下毒品案件在監的人數共二萬八五○八人，其中有將近三分之二的受刑人，是犯下刑度較重的製造、運輸及販賣毒品罪，而施用毒品入監者僅佔三分之一，負責管理全國毒品資料庫的高檢署檢察官王捷拓分析，政府近年來積極掃毒，毒品的黑市價格飆漲，不少毒販不敵金錢誘惑，因而鋌而走險。

台灣吸毒人口 檢估約6萬

而究竟平均每年有多少吸毒者被捕？高檢署發現，從二○一二至二○一八年間，平均每年被逮捕的人數約有五萬至六萬人，推估台灣施用毒品人口的天花板，約在六萬人上下。

觀察一個國家的毒情，可從初犯吸毒人口進行觀察；高檢署分析，二○一三年初犯吸毒人數為最高峰，達二萬三五三三人，今年前三個月則有三三○一人，今年全年可能達到一萬三千人，顯示毒品初犯人數已有下降趨勢，而初犯吸毒者所接觸的毒品，則以第二級毒品安非他命及大麻的人數佔大宗。

經分析吸毒者的前科，吸食一級毒品海洛因的再犯率為九十六．四％，施用安非他命的再犯率為八十四．四％，而涉毒品相關案件，另犯其他案件的案由，則以販毒最多，次之為竊盜案，再來則是包括毒駕等，而毒犯抓了又放，放了又抓，也是最被民眾詬病之處，而毒犯再犯率高的現象，不僅對治安、偵查及審判造成壓力，後續戒癮成效問題也受到質疑。

毒品犯三年內再犯率

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