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武漢肺炎》澎湖防疫再超前部署 25日展開分署辦公

澎湖縣政府未雨綢繆，宣布25日起分署辦公。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府未雨綢繆，宣布25日起分署辦公。（澎湖縣政府提供）

2020-03-23 19:46:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中研院、環保署等機關陸續傳出確診病例，為避免辦公業務停擺，澎湖縣政府再度超前部署，宣布25日起實施異地辦公方案，人員一分為二展開分署辦公，避免1人確診，癱瘓縣府正常運作，屬於分散風險管理，更有長期抗戰的準備。

今日澎湖縣政府縣務會議，討論縣府機關分組異地辦公應變措施，縣長賴峰偉表示，全球疫情高漲不退，境外移入確診個案不斷增加，為分散風險，維持縣府正常運作，尤其中研院、環保署等政府機關陸續傳出病例，澎湖要未雨綢繆，提升縣府辦公防疫等級，指示25日啟動府機關分組異地辦公，確保為民服務不中斷。

縣政府由人事處、行政處統籌規劃分組、分區、異地辦公應變措施，為疫情不明朗進行長期抗戰準備。人事處長許明質表示，應變措施包括替代支援人力，規劃分區辦公場所，分區辦公人員非必要時禁止接觸，以電話、網路或視訊設備聯繫業務，公務處理應善用資通訊設備，以利其他人員得即時銜接業務。

行政處長洪棟霖表示，因應分區辦公，縣府辦公廳舍調整為2區，各單位人員分為2組互換辦公地點，2區通道封閉，獨立辦公作業，並盤點各網路設備、辦公器具，採購zoom視訊會議系統，擴大公文線上簽核，減少紙本公文量。賴峰偉表示，異地辦公主要是避免公務人員群聚辦公產生交叉感染風險，避免各單位只要1位員工確診，所有接觸過的同事都要被隔離，造成單位運作功能停擺。

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