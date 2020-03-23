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比高雄如武當 韓國瑜誇談建香港村擴大成國際村

高雄市長韓國瑜形容高雄市武當派，有後發優勢。（記者王榮祥攝）

高雄市長韓國瑜形容高雄市武當派，有後發優勢。（記者王榮祥攝）

2020-03-23 13:01:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今主持時代大道西段通車典禮，興致一來、脫稿提及對高雄投資展望，強調只要把交通、治安、教育等做好，自然而然就有投資考察進駐，他並形容高雄是武當、有後發優勢，還提到香港村可擴大成國際村。

韓國瑜指出，其實把只要把交通、建設、治安、教育、環境等做好，自然而然招商引資考察團就會進駐，去年來高雄的考察招商投資團最少1千個以上，大家都對高雄現在跟未來有很大期待，像和發產業園區，用地很快就賣完，高雄一片欣欣向榮。

他表示，台北、桃園、新竹是少林寺，先發4、50年，高雄是武當派，有後發優勢，也有賴於政府部門、民間企業、加上市民朋友團結努力，台灣再也找不到像高雄這麼棒的發展潛力，有空港、海港、天氣、人民、美食、環境。

韓國瑜也再次強調正大力推動雙語教育，也是為下一步招商企業家與高級管理人才來高雄投資時，發現已幫他孩子教育準備好，今年要覆蓋48所雙語中小學、領先全台，明年要覆蓋96所，2022年全高雄全面實施中英文雙語教育，就是為奠定下一階段、高雄飛耀的基礎工作。

他進一步指出，每個投資者一來，第一個先看治安、第二就是孩子教育，市府計畫在蛋白區、橋頭科學園區一年半後開始招商，現在就要做好幼稚園到高中三年級，15年一貫的教育，蛋黃區也要架設1所15年一貫，兩所完全中英文學校，讓高雄下一代能夠跟國際接軌。

韓國瑜說，包括香港村，有人建議擴大成國際村，市府很樂意接受，去年香港朋友在高雄買不動產131間，沒做廣告就131，相信今年開始推香港國際村後，一定會有更多人對高雄有投資、居住、就學、就業的興趣，這我們很有信心。

他也呼籲不動產開發商一起努力，跟地政局、都發局、工務局一起，共同打造高雄整告現代跟未來，能欣欣向榮。

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