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Wecare批韓胡亂挪用財源推香港村 高市府酸「We牽拖」

Wecare批韓國瑜胡亂挪用財源推香港村，高市府駁斥、反酸We牽拖。（記者王榮祥翻攝）

Wecare批韓國瑜胡亂挪用財源推香港村，高市府駁斥、反酸We牽拖。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-14 13:16:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕Wecare高雄今指出，韓國瑜上任15個月，高雄市的社會住宅至今零新案，卻宣布要蓋香港村，財源更是挪用社會住宅的住宅基金，假人權之名、行炒房之實；高市府嚴正駁斥，反嗆別再惡意扭曲住宅基金多元用途，成了「we牽拖」。

Wecare高雄指出，過去滿天星計畫，至少還準備兩張紙，雖然根本無法實施，但此次高雄市長韓國瑜拋出香港村議題，強調是疫情後的大計畫，卻連兩張紙都沒有！

Wecare高雄認為，胡亂提一個政策卻毫無準備，還意圖挪用社會住宅的財源，韓國瑜對得起北漂青年們嗎？

Wecare高雄強烈質疑，其實韓國瑜的香港村，是學中國大灣區中的香港村概念，就是要把深圳香港一體化的陰謀，要嘛韓國瑜只學了皮毛，不然就是一如228致詞胡扯一樣，就是中聯辦給的稿！

高雄市政府今對此嚴正駁斥，呼籲別惡意扭曲住宅基金多元用途、繼續貶低高雄、成了「we牽拖」。

高市府說明，針對香港村計畫，目前正多方評估財源方向，包括平均地權基金、都更基金及開發基金等，其中住宅基金資產尚屬豐裕，足以容納計畫需求，且為住宅政策主管機關，配合政策目的執行，完全切合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」之規範，名正言順，因此成為目前評估中較為建議之來源。

高市府進一步指出，若以住宅基金做短期評估，方案為採單純的標售或土地公開招標設定地上權，房屋無設限對象，由開發商興建、招攬行銷香港人士，市府有售地價款或權利金，無須支出經費，符合住宅基金基金自治條例規定。

若採長期方案，市府自行興建或委託建商興建之方式（包括帶公共政策目的的標售或土地公開招標設定地上權，開發後房屋限制只賣香港人），在經費之支用上，切合基金設立政策目的，符合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」之規定。

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