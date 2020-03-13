網酸「香港村」韓國瑜回嗆神經病 市府：情緒反應理所當然

韓國瑜罵網友把香港村說成集中營是神經病，但今在六龜出席活動時不做回應。（記者許麗娟攝）

2020-03-13 12:36:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出香港村計畫，昨天在岡山與產業座談會時，指有人亂罵一通說是學納粹的集中營，「這都有神經病」，韓國瑜今天到六龜主持幸福小黃通車典禮，他本人對「神經病」一說無回應，市府新聞局長鄭照新則表示，「香港村是良善且具有前瞻性的作法，隨便用集中營這樣八竿子打不著、牛頭不對馬嘴的概念去置入，市長聽到時會有些情緒反應是很理所當然、正常的事。」

鄭照新解釋，香港村的規劃是對香港移居朋友友善環境的建立措施，被某些不知是不是真的帳號的網友扭曲為集中營的惡意概念置入，市長在聽到時，覺得一番美意被置入是有點情緒的。

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鄭照新表示，香港村的計畫昨天有得到一些善意的回應，包括香港議員都與高市府聯繫，表示如果有這樣的機會，可讓香港一些私立的教育機構體系進駐，對他們來講也是教育拓展良善的契機，而且香港的服務業、飯店業、旅遊業都有成熟的發展，對相關產業的引進表達濃厚的興趣。

鄭照新認為，市長是為了高雄的經濟發展、產業開發的願景提出雙向互動良善且具有前瞻性的作法，如果隨便用集中營這樣八竿子打不著、牛頭不對馬嘴的概念去置入，市長在聽到時會有些情緒反應，這是很理所當然、正常的事。

韓國瑜早上也至美濃召開曲里業務會議，對於香港村是否有考慮在美濃設置，鄭照新回應，會以捷運沿線、交通方便、有賣場為優先考量，也有香港議員建議小港機場可加開較晚的班次，讓小港與香港成為一日生活圈。

高雄市新聞局長鄭照新指市長韓國瑜是理所當然的情緒反應。（記者許麗娟攝）

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