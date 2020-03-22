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吳斯懷質詢頻惹議 王育敏︰擬對不分區立委祭考核機制

國民黨文傳會主委王育敏今表示，不排除對不分區立委建立一套考核機制，讓立委知道代表政黨，未來需要謹言慎行。（資料照）

國民黨文傳會主委王育敏今表示，不排除對不分區立委建立一套考核機制，讓立委知道代表政黨，未來需要謹言慎行。（資料照）

2020-03-22 11:19:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委吳斯懷雖未進入立法院外交及國防委員會，但在書面質詢頻繁惹議，引發黨內不滿，連國民黨中央也切割，國民黨文傳會主委王育敏今表示，不排除對不分區立委建立一套考核機制，讓立委知道代表政黨，未來需要謹言慎行。

對於中國軍機多次繞台，吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱法理上不算挑釁，要國防部不要誤導，遭各界砲轟，連國民黨內都有意見，甚至發聲明切割，吳斯懷今則表示，他的質詢遭斷章取義擴大解釋，深表遺憾。

王育敏今受訪表示，不分區立委是由政黨提名，希望不分區立委任何發言都更應該謹言慎行，立場跟黨中央一致，最好可以幫國民黨整體加分，如果有些發言已經引發爭議，作為黨中央也必須出來進一步澄清，以免讓外界有誤解，未來黨中央也會做更多溝通。

王育敏指出，針對未來不分區立委表現，黨中央不排除要建立一套考核機制，讓不分區立委知道他代表政黨，未來更需要謹言慎行，也期許大家在國會有更好表現。

至於所謂考核不合格，是否會遭到淘汰？王育敏則說，該機制的相關內容還沒有確定，黨中央希望不分區立委在立院問政品質跟表現能有一定水準。

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