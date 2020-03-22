吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國防部強力反擊︰共機絕非無害通過

中國軍機從二月以來多次擾台，還曾踰越台海中線，遭我國F-16戰機監控及驅離。（路透資料照）

2020-03-22 05:30:00

〔記者鍾麗華、吳書緯、施曉光／台北報導〕中國軍機從二月以來至少第四次襲擾我外圍空域，其中一次甚至鎖定我F-16戰機。國民黨不分區立委吳斯懷向行政院提出書面質詢竟指，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大，不論美軍或共機繞過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。

指中共仍未放棄武力犯台

國防部昨強力回應表示，中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀。去年三月三十一日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，加之今年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，於我周邊海空域進行四次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」周邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部就事實陳述，絕無誤導情事。

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吳言論惹議 國民黨急切割

吳斯懷的看法不僅引發社會爭議，國民黨中央也予以切割，國民黨文傳會主委王育敏表示，吳斯懷的言論只能代表個人，不能代表國民黨中央。

國民黨並發聲明指出，共機在台海周邊長程遠訓無助兩岸和平與區域穩定，國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行為，尤其正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。

吳斯懷在三月十一日提出書面質詢表示，二月除中國在九、十兩日有多型軍機繞台，執行遠海長航訓練，其中一次越過海峽中線外；美軍十二、十三日也有轟炸機、反潛機，分別在台灣海峽中線、東部空域及鵝鑾鼻外海飛行。

吳斯懷認為，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

吳斯懷指出，海峽中線其實絕大部分係處公海，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大。國防部與其注意中國軍機繞台與否，倒不如重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列及同時飽和攻擊的能力。

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