回應賴清德？韓國瑜突曬字畫 「老牛自知夕陽晚但也有爆發力」

立法院長韓國瑜12日在臉書發布影片，分享院長室內的一幅字畫。（擷取自韓國瑜臉書）

立法院長韓國瑜今天（12日）在臉書分享辦公室內一幅字畫「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，坦言這14字象徵自己的心情，期許自己能在任內努力把工作做好；但又稱「老牛也有爆發力」，知道怎麼走最穩，時間換來的是看得更遠的智慧，引起網友討論。

中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統昨表示，中國對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，並沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜今天下午1點15分將出面回應。

韓國瑜稍早在最新的「韓院長上工囉」影片中，介紹辦公室牆上高掛的一幅書法字畫，他表示，這幅字畫，是自己特別請國內名書法家張炳煌教授幫他寫的，代表自己的心情，「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，老牛知道太陽要下山了，說「主人啊不要鞭打我，我自己就會加快步伐」，象徵他的心情。

韓國瑜說，擔任立法院長像條老牛一樣，知道自己年紀已經大了，青春年華不再，剩下的是什麼呢？不待揚鞭，不需要任何人告誡他、鞭策他，努力的把工作做好，因為來日無多，所以特別寫了這14個字，放在這裡勉勵自己，勤奮工作、認真工作，為國家、為社會、為人民能做多少算多少，也把這14個字跟大家分享。

該則貼文發出不到1小時就吸引近2萬人按讚。有網友留言「未來靠您了」「最有總統的格調，胸懷人民的院長」「2028再讓台灣偉大！」「辣個男人好帥呀！」還有網友指出，「話中話喔」。

