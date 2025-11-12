為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰減弱至輕颱下限再減弱為熱帶性低氣壓 估深夜解除海陸警

    2025/11/12 12:19 記者蔡昀容／台北報導
    鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風持續減弱縮小，已達輕颱下限。根據中央氣象署預報，鳳凰仍會以輕颱之姿，最快傍晚登陸恆春半島，深夜減弱成熱帶性低氣壓，屆時將同步解除海上及陸上颱風警報。

    氣象署上午11時更新颱風資訊，鳳凰達輕颱下限，位於鵝鑾鼻西方約140公里處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風；七級風平均暴風半徑120公里。陸警範圍維持嘉義以南、南投、花東、恆春半島，共8縣市。

    預報員朱美霖表示，鳳凰預估以「輕颱下限」之姿，今天傍晚至晚間登陸恆春半島，深夜減弱成熱帶性低氣壓後，自台東、屏東一帶出海。減弱成熱帶性低氣壓的同時，將同步解除海上及陸上颱風警報。

    鳳凰減弱速度極快，朱美霖解釋，冷季環境條件不利於颱風結構，包括垂直風切大，影響颱風高低層分離、對流不強；不過，她也提醒，雖然強度減弱，沿海風浪仍大，颱風接近過程也要留意其帶來風雨。

    雨勢方面，朱美霖說明，今天白天花東降雨顯著，中南部因為颱風靠近，受外圍雲系影響帶來斷斷續續雨勢，今晚中南部降雨增多；明天白天北部地區、宜蘭山區有明顯降雨；週四颱風影響結束，但受東北季風影響，北台灣降雨持續；週末兩天，迎風面北東降雨減少；下週一（17日）、週二迎新一波東北季風，迎風面雨勢增加，氣溫顯著下降。

    朱美霖提醒，今明兩天東北風明顯偏強，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，海面浪高3至5米並有長浪，請避免前往海邊活動。

    氣象署統計，10日凌晨0時至12日上午11時，宜蘭東澳嶺1062毫米，新北大粗坑752毫米，台北擎天崗551.5毫米，台東牛頭山422毫米，基隆國一S001K 410.5毫米；陣風方面，蘭嶼、東吉島12級，彭佳嶼11級，恆春、新屋10級。

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月12日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

