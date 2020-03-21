吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 國防部再回：針對性訓練、非無害通過

國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢竟指，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，國防部今再度回應，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我國周邊海空域進行4次「針對性」訓練，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證。（資料照）

2020-03-21 13:33:23

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢竟指，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導；國防部今天中午再度回應，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我國周邊海空域進行4次「針對性」訓練，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部以負責任的態度，就事實陳述、絕無誤導。

曾任陸軍副司令的國民黨立委吳斯懷在本月11日以書面質詢指稱，繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。

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國防部原僅在書面回覆，國防部運用聯合情監偵作為，針對共軍武器裝備發展狀況及我周邊海、空域機、艦相關動態，均能適切掌握，即時應處。面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全。

然而經本報今天報導披露吳斯懷質詢內容，國防部與今天中午再次以新聞稿形式回應吳斯懷書面質詢內容，指出中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞台海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定，去年3月31日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契。

國防部表示，中共今年竟不顧自身武漢疫情嚴重，年初迄今竟於我周邊海空域進行4次「針對性」訓練，絕非僅是吳斯懷指稱的「繞經或無害通過」周邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，國防部以負責任的態度就事實陳述，絕無誤導情事。

國防部宣示，國軍基於職責，分析敵情威脅，秉持確保國家安全、國防安全，維護區域和平穩定，「有實力才有安全」勤訓精練、戮力戰訓本務，絕對有信心，有實力守護家園。

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