網傳台灣出口援贈巴拉圭口罩 外交部駁斥並移請偵辦

外交部表示，援贈巴拉圭醫療人員的防疫口罩，駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，外交部除強烈譴責未經查證即散播不實的假消息，也已依法移請司法機關偵辦。圖為外交部發言人歐江安。（資料照）

2020-03-21 12:38:49

〔記者吳書緯／台北報導〕有網友指出台灣出口捐贈口罩給南美友邦巴拉圭，引發國人議論；外交部今天表示，援贈巴拉圭醫療人員的防疫口罩，駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，且運用原有合作計畫經費，並無額外支出，外交部除強烈譴責未經查證即散播不實的假消息，也已依法移請司法機關偵辦。

今天凌晨有網友在台大批踢踢實業坊（PTT）發文引用巴拉圭當地媒體「Trece」的IG圖片，指出「台灣援贈巴拉圭口罩」，亦有網友在臉書引用「Trece」的IG圖片指「台灣出口援贈巴拉圭口罩」，然而台灣目前已禁止口罩出口；外交部發言人歐江安今鄭重表示，我國援贈巴拉圭醫療人員的防疫口罩，是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，這在本月17日的新聞說明會中已對外清楚說明，且相關款項是在既有的雙邊合作計畫項下勻調，並無額外支出。

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歐江安說，目前由於廠商生產能量有限，非一次到位，因此將進行逐批撥贈。我國在當地採購的口罩將捐贈給巴國公立醫院醫療人員協助對抗武漢肺炎疫情。她提到，政府已經說明任何對外援助，會在我國內防疫資源先獲得滿足後才會進行。巴拉圭為我南美洲重要友邦，值此武漢肺炎疫情蔓延全球，嚴重影響各國之際，我們及時伸出援手才是真朋友的表現。

外交部鄭重澄清，網友在未釐清事實即渲染假訊息，並附加惡意言論，已經對於外交部造成嚴重聲譽傷害。對於未經查證即散播不實的假消息，外交部除強烈譴責外，也已依法移請司法機關偵辦。

巴拉圭媒體Trece報導台灣援贈巴拉圭口罩。（記者吳書緯翻攝）

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