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武漢肺炎》師生全面戴口罩？柯：若強制，政府有義務提供

台北市長柯文哲表示，有口罩的話，當然戴，如果變成強制命令，政府有義務提供。（記者劉信德攝）

台北市長柯文哲表示，有口罩的話，當然戴，如果變成強制命令，政府有義務提供。（記者劉信德攝）

2020-03-21 11:17:34

〔記者陳璟民／台北報導〕關於新北市政府建議師生上課全戴口罩防範感染武漢肺炎（COVID-19），台北市長柯文哲今早出席台北自來水事業處「飲水思源頭」影片首映場合受訪表示，有口罩的話，當然戴，如果變成強制命令，政府有義務提供。

柯說，如果要下令上課全程戴口罩的話，標準動作就是每天上學就一人發一片，可是市府算過所屬高中以下到幼兒園，一天要28萬片，這牽涉到有沒有必要、有沒有錢，以及就算有錢，你買不買得到，所以市府沒有一開始就這樣做，因為徒法不足以自行，要做就要準備給他。

媒體追問，柯是覺得有必要強制戴口罩，但是卡在量不夠？柯回應，慢慢的肺炎會流感化，短期內不會結束，在風險跟效益要評估，要去計算，應該做多大的準備，不要過度驚慌，要準備長期抗戰。

至於武漢肺炎確診病例，很多是輕症或無症狀，醫界有人建議開放自費篩檢？柯文哲認為，篩檢的套裝材料看供應量，若可自費做，大家閒著每週去做，是不必要的浪費，供應量要中央才知道有多少；他說，大部分喉嚨痛、流鼻水的症狀，罹患流感的機會遠大於武漢肺炎，不過瘟疫造成恐慌效果比實際還大，回歸實事求是，做檢查的裝備要夠，否則要做也沒辦法。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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