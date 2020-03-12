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台灣「小國戰疫」亮眼 沈榮欽：外交部要主動協助各國防疫

旅加學者沈榮欽則認為，外交部應該讓台灣主動協助各國防疫，把握時機為國際社會做出貢獻。（歐新社）

旅加學者沈榮欽則認為，外交部應該讓台灣主動協助各國防疫，把握時機為國際社會做出貢獻。（歐新社）

2020-03-12 14:42:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒全球，與中國相鄰的台灣卻能穩定控制疫情，其防疫經驗受到各國媒體矚目，外交部日前整理相關報導，稱讚台灣的成就。對此，旅加學者沈榮欽則認為，外交部應該要化被動為主動，讓台灣的「小國戰疫」經驗協助各國防疫，把握時機為國際社會做出貢獻。

沈榮欽在臉書上表示，雖然武漢肺炎疫情在發源地中國稍緩，但在全球快速爆發，各國陸續採取嚴厲的限制措施，人們壟罩在恐懼的情緒之下。與此同時，中國正積極「大外宣」讚揚中國體制的優秀，但原定翻譯成各國語言出版的《大國戰「疫」》，其內容卻歌功頌德到連中國人都受不了而暫時下架。

沈榮欽指出，全球因武漢肺炎慌亂之際，目前防疫有成的台灣，是時候貢獻國際社會了。以義大利為例，在成為歐洲疫情上的破口後，義大利不僅沒有對中國產生廣泛的憤怒，反而求助於中國的防疫經驗，變得更加依賴中國，這能給台灣外交部有所啟示。

沈榮欽認為，此時台灣外交部最該做的，是向國際社會提供經驗與建言，不該被動地細數有4百多篇國際媒體報導，而是應該編輯《小國戰疫》並翻譯成各國語言，主動分送給各國政府參考，並成立專門團隊，回答各國防疫問題與提出相關建議，甚至探索合作的可能性。

沈榮欽表示，一般情況下，各國政府習於遵循各種國際組織與大國所形成的秩序與規範，無人有心看待台灣，只有當世界秩序因為疫情被破壞之際，才是台灣介入國際新秩序，並貢獻國際社會的時刻。

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