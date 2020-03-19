台灣每週提供美國10萬枚口罩 中國火大：仇中媚美

台美昨天首度發出「防疫夥伴關係聯合聲明」，外交部長吳釗燮表示，美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。（資料照）

2020-03-19 17:48:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美昨天（18日）首度發出「防疫夥伴關係聯合聲明」，外交部長吳釗燮表示，美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。中國官媒「新華社」今天（19日）發文抨擊指稱，這是民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」。「這種緊隨美國政客借疫情煽動歧視、製造仇恨的表演，姿態可鄙令人作嘔。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，面對疫情持續的嚴峻與挑戰，我們願與國際社會共同攜手抗疫，認為對話與合作，是解決問題的方法，疫情的醫療合作，不應該有政治考量。

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「新華社」的文章指稱，「在當前新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，一些美國政客借疫情煽動歧視，攻擊大陸，無非是為他們應對不力推卸責任。這些美國政客的讕言已受到美國乃至全球有識之士的駁斥與譴責。而民進黨當局吳釗燮們卻依然津津有味地拾其牙慧，繼續刻意使用帶有歧視性意涵的字眼，大肆散佈攻擊大陸的『政治病毒』，再次暴露了他們為了「『藉疫抗中』『以疫謀獨』而甘當美國棋子的險惡用心。」

文章稱，「台灣防疫出現了『只防大陸、不防歐美』的政治化操作。在美國新冠肺炎疫情爆發後，民進黨當局遲遲未向台灣民眾說明真相，僅對美國部分地區發出『旅遊第二級警示』。在台灣境外輸入病例不斷增多的情況下，仍不限制美台之間的人員流動。直到台灣病例大幅增長，顯然有病例表明是從美國輸入，仍對自美入境人員僅要求『自主健康管理』，不實行普遍檢測。」

文章指，「民進黨當局的『媚美』行為造成台灣防疫破口，受害的卻是台灣民眾。在台灣民眾仍處於每週只能買3片口罩的尷尬境地下，民進黨當局卻慷慨表態『將每週向美國提供10萬片口罩』。這一切，應該有吳釗燮們的功勞吧！難道這就是民進黨當局的『超前部署』和『民主防疫』嗎？難道靠這些口號就能漂白『媚美禍台』的汙點嗎？」

文章最後說，如果媚態不改，繼續挾洋自重，不斷製造兩岸對立、撕裂同胞感情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。

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