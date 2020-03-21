武漢肺炎》照顧無法回去的外國人 外交部宣布在台簽證自動延長30天

武漢肺炎肆虐全球，各國紛紛封鎖國境或是減少航班用以防堵疫情；外交部今宣布，在本月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，在台得停留期限，一律自動延長30日，毋需另行申請。機場示意圖。（資料照）

2020-03-21 10:49:10

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎肆虐全球，各國紛紛封鎖國境或是減少航班用以防堵疫情；外交部今宣布，在本月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，在台得停留期限，一律自動延長30日，毋需另行申請，但在台總停留天數仍不得超過180天。

外交部日前已公告自台北時間本月19日零時起搭機來台的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制其入境。而針對武漢肺炎蔓延導致各國分別採取國境及飛航限制，外交部今發布新聞稿公告對持免簽證、落地簽證或持停留簽證入境的外籍人士延長簽證之措施，但強調此項政策將會「將視疫情發展狀況檢討調整」。

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