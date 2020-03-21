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獨家》憲兵敞篷閱兵車改朝換代 賓士C43敞篷車接棒

使用多年的憲兵敞篷車將汰舊換新，新車款將是賓士的C43型敞篷車。圖為憲兵敞篷閱兵車在去年國慶活動執行前導任務的畫面。（圖：資料照片）。

使用多年的憲兵敞篷車將汰舊換新，新車款將是賓士的C43型敞篷車。圖為憲兵敞篷閱兵車在去年國慶活動執行前導任務的畫面。（圖：資料照片）。

2020-03-21 10:08:55

〔記者羅添斌／台北報導〕每年的國慶活動及重要軍事校閱任務時，都可看到外型帥氣的敞篷閱兵車引領活動的進行，不過現役的憲兵敞篷車已達到使用年限，加上零件老化影響整體性能，憲兵指揮部今年編列了992萬5千元預算，要採購全新的敞篷閱兵車，現役使用多年的林肯及凱迪拉克車款閱兵車，也即將卸下任務。

根據政府採購公報在本月20日發布的決標公告，憲兵指揮部以「勤務前導車」名稱採購3輛新型敞篷閱兵車，已經完成決標，由國內知名的金賓汽車公司得標，決標金額為990萬元，平均一輛價格為330萬元，預計會在今年10月底之前全數交車，軍方估計，今年國慶活動時，就會看到新型敞篷閱兵車公開亮相了。

軍方官員還透露，這次得標的新型敞篷閱兵車使用的車款，為賓士C43型敞篷車，外型流暢，不似傳統敞篷閱兵車的剛強氣息，還多了些時尚感。

軍方官員今天指出，憲兵現役的敞篷車為林肯及凱迪拉克車款，擔任的是重要外賓引導丶國慶展演以及統帥閱兵等任務，但因為現役的幾輛敞篷車已經超過使用年限，零件籌補困難，不易維持妥善，國防部在去年的3月27日核定由憲兵指揮部採購3輛新型的警備巡邏敞篷車，規劃在109年度內就可完成採購。

朝野立委先前在審查109年度預算時，曾就閱兵車的車型提出討論，並認為不一定要使用敞篷車型，請軍方自行考量，但根據決標公告顯示，最後仍然維持使用敞篷車款的傳統。

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