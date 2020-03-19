為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

人總推獎勵令無紙化 年減135公噸二氧化碳排放

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長施能傑等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長施能傑等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

2020-03-19 10:10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕政府機關帶頭節能減碳！行政院人事行政總處人事長施能傑上午表示，自去年7月全面推動獎勵令無紙化，並運用區塊鏈技術提供線上驗證，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，每年可減少使用A4紙張達750萬張，相當於減少135公噸二氧化碳排放，極具節能減碳效益。

立法院司法及法制委員會今天邀請施能傑等官員列席報告，並備質詢。施能傑則針對行政院人事行政總處近期推動的重要業務情形進行報告。

施能傑表示，數位文件具有節能減碳、易於傳送與共享、促使業務流程簡化等諸多優點，人事行政總處運用區塊鏈技術，積極推動各項人事業務無紙化工作。

施能傑指出，以往獎勵令均需列印紙本給當事人，每年產製超過300萬份的獎勵令，各機關、學校花費大量時間進行文件列印、用印、傳遞及簽收等，不僅工作繁雜且耗費人力。

施能傑說，人事行政總處自去年7月全面推動獎勵令無紙化，並運用區塊鏈技術提供線上驗證，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，極具節能減碳效益。每年政府可減少使用A4紙張達750萬張，相當於減少135公噸二氧化碳排放。

此外，施能傑表示，全國各機關每年約3萬個工作職缺，所有應徵者均需撰寫履歷表並郵寄，人事行政總處推動公務職缺線上履歷投遞，除簡化作業流程、提升資料正確性、免除應徵者至郵局投遞等之外，每年約可減少列印120萬張A4紙張，及節省約900萬元的郵費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台邁向綠能國家 首座離岸風場啟用
2019-11-13 05:30

台邁向綠能國家 首座離岸風場啟用
低電價 台灣能源轉型關鍵障礙
2019-11-13 05:30

低電價 台灣能源轉型關鍵障礙
正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場

正捷運大安站旁 「瑞安信義」稀世登場
經部︰減碳與低電價 未必不可兼顧
2019-11-13 05:30

經部︰減碳與低電價 未必不可兼顧
Earth Hour「愛熄地球」！高雄關燈1小時 減碳450公斤
2019-03-30 22:54

Earth Hour「愛熄地球」！高雄關燈1小時 減碳450公斤
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
政治今日熱門
2020-03-19 01:32

武漢肺炎》打臉英國「佛系防疫」 陳建仁精闢解析

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-18 18:29

魏明谷就職將滿1年 突宣布辭台水董座

2020-03-18 23:36

藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播