人總推獎勵令無紙化 年減135公噸二氧化碳排放

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長施能傑等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

2020-03-19 10:10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕政府機關帶頭節能減碳！行政院人事行政總處人事長施能傑上午表示，自去年7月全面推動獎勵令無紙化，並運用區塊鏈技術提供線上驗證，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，每年可減少使用A4紙張達750萬張，相當於減少135公噸二氧化碳排放，極具節能減碳效益。

立法院司法及法制委員會今天邀請施能傑等官員列席報告，並備質詢。施能傑則針對行政院人事行政總處近期推動的重要業務情形進行報告。

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施能傑表示，數位文件具有節能減碳、易於傳送與共享、促使業務流程簡化等諸多優點，人事行政總處運用區塊鏈技術，積極推動各項人事業務無紙化工作。

施能傑指出，以往獎勵令均需列印紙本給當事人，每年產製超過300萬份的獎勵令，各機關、學校花費大量時間進行文件列印、用印、傳遞及簽收等，不僅工作繁雜且耗費人力。

施能傑說，人事行政總處自去年7月全面推動獎勵令無紙化，並運用區塊鏈技術提供線上驗證，截至今年2月共核定70萬1867件獎勵令，極具節能減碳效益。每年政府可減少使用A4紙張達750萬張，相當於減少135公噸二氧化碳排放。

此外，施能傑表示，全國各機關每年約3萬個工作職缺，所有應徵者均需撰寫履歷表並郵寄，人事行政總處推動公務職缺線上履歷投遞，除簡化作業流程、提升資料正確性、免除應徵者至郵局投遞等之外，每年約可減少列印120萬張A4紙張，及節省約900萬元的郵費。

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