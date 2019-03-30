Earth Hour「愛熄地球」！高雄關燈1小時 減碳450公斤

響應「Earth Hour 地球一小時」關燈行動，高雄八五大樓、中鋼大樓等企業大樓建築物，同步在今晚8:30至9:30關閉建築物外牆燈飾照明。（記者張忠義攝）

2019-03-30 22:54

〔記者張忠義／高雄報導〕響應「Earth Hour 地球一小時」關燈行動，高雄市環保局今晚在夢時代百貨廣場舉辦「愛熄地球 關燈一小時」活動，由環保局長袁中新及各界代表嘉賓啟動熄燈儀式，同時邀集高雄市知名景點、百貨商家、企業大樓等，同步於今晚8:30至9:30關閉建築物外牆燈飾照明，還以耗能極低的特製LED排列出「60+」視覺呼應主題，現場總計超過600位民眾共同響應，愛惜地球。

今年響應關燈活動除了夢時代百貨共襄盛舉，還有高雄市立總圖、高雄展覽館、大東藝術中心、高雄流行音樂中心、紅毛港文化園區等知名建物，以及義大世界、大立百貨、福華飯店、福容飯店及水京棧國際酒店等百貨公司與飯店。此外，更加入多家知名連鎖門市，如屈臣氏、麥當勞及肯德基等都共同參與響應，今年關燈一小時成果估計節省約683度電力，減少450公斤二氧化碳排碳量。

袁中新說，經由活動倡導節能減碳愛地球，喚起人們以實際行動應對全球暖化的意識，希望藉由關燈1小時活動，呼籲市民將節能減碳精神落實在生活中的每個層面，讓自己的一份小力量，化作翻轉地球暖化的原動力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/