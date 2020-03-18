因應武漢肺炎擴大 立法院今視訊會議演練

立法法今日院務會議由立法院長游錫堃與秘書長林志嘉進行「視訊會議測試演練」，雙方順利視訊連線成功。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-18 15:18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，為不讓立法院因疫情擴大而停擺，立法院今日院務會議由立法院長游錫堃與秘書長林志嘉進行「視訊會議測試演練」，雙方順利視訊連線成功。據規劃，若立法院有2名立委確診武漢肺炎，院長將緊急召開朝野協商，決定是否暫停運作或一部分改採視訊會議。

立法院長游錫堃在視訊中表示，這一次武漢肺炎衝擊全球，不知多久才能抗疫成功，立法院不能停頓，考慮疫情不知何時結束，須超前部署讓國會議事能順利運作，對各種可能發生情況都要做好萬全準備。

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游錫堃指出，當然不希望肺炎疫情惡化，不過要先做好演練，台灣可能是全球國會最先做好準備的，萬一疫情沒辦法很快離開，也要讓法案和預算順利審查。

立法院秘書長林志嘉表示，因應武漢肺炎疫情，政府今日已禁止外國進入台灣，有一點全境封鎖味道，指揮官陳時中有向他說，這一波從現在開始的兩週是比較危險時間，大家要更團結，更加嚴謹。

林志嘉談及，立法院要提前部署，萬一有一天疫情升級，立委沒辦法都來開會，場所都不能用情況下，所以要先建構一套軟硬體的視訊會議，今天利用院務會議時間進行演練。

林志嘉指出，非常感謝微軟公司義務性提供這一套視訊平台，微軟與立院資訊處花了許多時間測試，今天先與立法院長進行連線，之後再回到辦公室做視訊開會，也會進行視訊投票演練。

他受訪提及，希望能分成幾個階段測試，第一階段是院務會議，如果順暢的話，希望移到程序委員會開會時候來做測試，然後可能選一個委員會或朝野協商時處理，最後就是在院會測試。

對於何時啟動該機制？林志嘉表示，如果真的有兩個立委確診時，會要求院長緊急召開朝野協商，由朝野協商決定要怎麼處理，看是要整個立法院停下來或部分暫停，一部分使用視訊會議。

他指出，希望這一套系統能盡快準備好，當然希望最好不要用到，該準備還是要準備，今天視訊測試結果有幾秒延遲，一剛開始難免，至少型態看起來可以，影像很清晰。

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