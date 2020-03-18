呼應侯友宜 江啟臣籲政府考慮發布緊急命令防疫

針對國民黨籍的新北市長侯友宜建議蔡政府發布緊急命令防疫，國民黨主席江啟臣在今天下午中常會上表示，建議執政黨是否需要參採其他國經驗進行超前部署等兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能。（資料照）

2020-03-18 14:36:12

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨籍的新北市長侯友宜建議蔡政府發布緊急命令防疫，國民黨主席江啟臣在今天下午中常會上表示，建議執政黨應就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制，以及考量整體國際疫情發展快速，是否需要參採其他國經驗進行超前部署等兩個面向考量發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。

此外，有關防疫中心今天上午宣布全面限制外籍人士來台，並且要求所有入境人士應該進行14天居家檢疫，前天也限制高中以下師生出國，全面拉高防疫工作，江啟臣指出，這再度證明國民黨率先提出防疫紓困條例是正確的做法，該黨尊重防疫中心對於邊境管制作為，但是也希望國人了解，我們共同的敵人是病毒，不是我們周邊的同胞，我們應該一起面對疫情對於國人健康的威脅。

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江啟臣表示，防疫視同作戰，身為最大在野黨主席，他有義務提醒目前政府所援引嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，作為相關縮限國人人身自由的法源，已經引起朝野疑慮，立法院國民黨團在法案審議過程中，也提出相關疑慮，可惜不為執政黨接受，為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確的說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。

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