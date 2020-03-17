震災餐會從60桌暴增成300桌 監院糾正花蓮縣府

監委王幼玲、楊芳玲調查花蓮縣府辦0206震災感恩餐會、感謝函、紀實文宣等案，發現縣府把感恩餐會擴大為300桌、3000人，不僅濫用公帑，且以分批採購，以達限制性招標目的，而感謝函、紀實文宣竟以「 身心障礙福利業務費」等預算支持，監察院今天通過糾正花蓮縣府。（記者鍾麗華攝）

2020-03-17 16:35:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委王幼玲、楊芳玲調查花蓮縣府辦0206震災感恩餐會、感謝函、紀實文宣等案，發現縣府把感恩餐會擴大為300桌、3000人，不僅濫用公帑，且以分批採購，以達限制性招標目的，而感謝函、紀實文宣竟以「身心障礙福利業務費」等預算支出，監察院今天通過糾正花蓮縣府。

王幼玲說，花蓮2018年2月6日發生大地震，縣府於同年4月30日舉辦感恩暨表揚大會。原負責救災的花蓮縣消防局簽辦60桌，後來縣府秘書長顏新章以縣長傅崐萁的乙章核定為90桌，最後又加碼，擴大辦理為300桌、3000人，且將餐會採購案分批辦理，以限制性招標方式，逕洽廠商議價，被質疑規避政府採購法相關規定。

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王幼玲指出，花蓮縣府辦理捐款收據、感謝函印製暨震災紀實文宣裝封及寄送等採購案，竟以「身心障礙福利業務費」等預算支出，違反預算法相關規定。另辦理「地震專輯採購」、「0206震災紀實影片及光碟壓製」，動用環保局「廢棄物處理業務費」及衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，濫用預算流用規定，檢視其影片與光碟內容與環保、防疫毫無關係。

王幼玲說，檢調已針對相關的7個採購案正在調查中。被問到傅崐萁是否有責任？她解釋，在簽核的過程中，沒有看到傅崐萁的章，因此調查結論認為是縣府在預算支出上的結構性問題。不過，她認為，傅崐萁當時即將要卸任，餐會的時間點與相關文宣宣傳，仍會被質疑是做政績宣傳。

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