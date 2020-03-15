為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

江韓會 江啟臣：全力協助高雄防疫、市政建設

國民黨主席江啟臣（中）與高雄市長韓國瑜（左2）會面，立法院黨團總召兼政策會執行長林為洲（左1）、黨團書記長蔣萬安（右2）、高雄市黨部主委莊啟旺（右1）陪同。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣（中）與高雄市長韓國瑜（左2）會面，立法院黨團總召兼政策會執行長林為洲（左1）、黨團書記長蔣萬安（右2）、高雄市黨部主委莊啟旺（右1）陪同。（國民黨提供）

2020-03-15 13:57:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣今與高雄市長韓國瑜會面，立院黨團總召兼政策會執行長林為洲、黨團書記長蔣萬安、高雄市黨部主委莊啟旺也陪同，會面歷經近1個小時，韓國瑜會後指出，高雄市政以防疫和市政建設為主，希望立院黨團加大力度協助高雄，江則表示，一定全力跟高雄市府相互合作。

江啟臣今與韓國瑜會面，韓國瑜會後表示，他特別向江報告，高雄市政最重要以防疫和市政建設為主。防疫已經列為一級開設，所有防疫工作、資源，各方面抓得非常緊，希望江能協調國民黨立委，在防疫工作上多幫助高雄。在市政建設上，高雄財政非常困難，未來經費申請也要特別拜託江聯絡立院黨團加大力度協助高雄，把防疫做好、把市政工作做好。

江啟臣指出，經交換意見後，大家都同意防疫跟市政是高雄市政府跟韓市長最優先的工作，立院黨團和黨中央一定全力跟高雄市府相互合作，不管是在防疫資源爭取、經費爭取、地方建設爭取甚至法規的鬆綁，只要市政上有需要的，都會請黨團做協助，也會進一步邀請不分區立委的適當人選到高雄設立服務處，一方面服務廣大高雄市民，一方面在地了解高雄市民狀況。

江啟臣也說，紓困條例雖通過，但對地方實際狀況不見得能夠一一反應，不只高雄，其他縣市也一樣，他會廣泛徵詢各縣市，如果遇到問題，會有沒有需要調整，分配有無要因地制宜，將會全力協助在各地執政縣市的縣市首長跟縣市政府。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
江、韓密談1小時 會後高市府新聞稿：共識攜手合作
2020-03-15 12:40

江、韓密談1小時 會後高市府新聞稿：共識攜手合作
一代宗師淨心老和尚圓寂讚頌會 藍綠政治大老出席致意
2020-03-15 12:29

一代宗師淨心老和尚圓寂讚頌會 藍綠政治大老出席致意
不一樣的踢不爛！輕鬆駕馭時下最夯機能穿搭術

不一樣的踢不爛！輕鬆駕馭時下最夯機能穿搭術
江啟臣、韓國瑜同台光德寺 今日會談時間仍封口
2020-03-15 11:14

江啟臣、韓國瑜同台光德寺 今日會談時間仍封口
江韓會今登場 黨內建議「無招勝有招」 抗罷韓
2020-03-15 05:30

江韓會今登場 黨內建議「無招勝有招」 抗罷韓
[太座幫看] 平安駕駛 快樂回家

[太座幫看] 平安駕駛 快樂回家
政治今日熱門
2020-03-15 06:16

武漢肺炎》從被世界拋棄那刻 疾管署的她：台灣為這天準備了17年

2020-03-14 17:57

海地「一件小事」要求撤換我大使 知情人士：恐是與總統吵架

2020-03-14 14:46

漏網鏡頭》阿中部長送媒體巧克力 記者製作手板「選我、CUE我」

2020-03-15 13:14

武漢肺炎》定名？ AIT：美台合作對抗「武漢冠狀病毒」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播