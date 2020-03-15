江韓會 江啟臣：全力協助高雄防疫、市政建設

國民黨主席江啟臣（中）與高雄市長韓國瑜（左2）會面，立法院黨團總召兼政策會執行長林為洲（左1）、黨團書記長蔣萬安（右2）、高雄市黨部主委莊啟旺（右1）陪同。（國民黨提供）

2020-03-15 13:57:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席江啟臣今與高雄市長韓國瑜會面，立院黨團總召兼政策會執行長林為洲、黨團書記長蔣萬安、高雄市黨部主委莊啟旺也陪同，會面歷經近1個小時，韓國瑜會後指出，高雄市政以防疫和市政建設為主，希望立院黨團加大力度協助高雄，江則表示，一定全力跟高雄市府相互合作。

江啟臣今與韓國瑜會面，韓國瑜會後表示，他特別向江報告，高雄市政最重要以防疫和市政建設為主。防疫已經列為一級開設，所有防疫工作、資源，各方面抓得非常緊，希望江能協調國民黨立委，在防疫工作上多幫助高雄。在市政建設上，高雄財政非常困難，未來經費申請也要特別拜託江聯絡立院黨團加大力度協助高雄，把防疫做好、把市政工作做好。

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江啟臣指出，經交換意見後，大家都同意防疫跟市政是高雄市政府跟韓市長最優先的工作，立院黨團和黨中央一定全力跟高雄市府相互合作，不管是在防疫資源爭取、經費爭取、地方建設爭取甚至法規的鬆綁，只要市政上有需要的，都會請黨團做協助，也會進一步邀請不分區立委的適當人選到高雄設立服務處，一方面服務廣大高雄市民，一方面在地了解高雄市民狀況。

江啟臣也說，紓困條例雖通過，但對地方實際狀況不見得能夠一一反應，不只高雄，其他縣市也一樣，他會廣泛徵詢各縣市，如果遇到問題，會有沒有需要調整，分配有無要因地制宜，將會全力協助在各地執政縣市的縣市首長跟縣市政府。

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