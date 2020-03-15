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江啟臣、韓國瑜同台光德寺 今日會談時間仍封口

國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜同時出席光德寺淨心老和尚圓寂法會。（記者張忠義攝）

國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜同時出席光德寺淨心老和尚圓寂法會。（記者張忠義攝）

2020-03-15 11:14:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜今天上午9點先後抵達高雄阿蓮光德寺，出席一代宗師淨心老和尚圓寂法會，雖然併肩而坐，但兩人對於今天何時要進行會談都只說「確定會再跟各位報告」，江啟臣也回應要談的內容「非常多、非常廣」。

江啟臣抵達時被問到今天是否會和韓國瑜談罷韓危機？江啟臣表示，有機會遇到韓市長會廣泛的交換意見，不管是在市政、或是地方和中央資源的爭取上，黨中央、黨團可以怎樣來和高雄市政府合作，也必需瞭解韓市長和市府最近防疫工作、以及紓困條例實施以後與地方上需求是否有落差，會做一個通盤瞭解，其他縣市的執政首長和地方政府也都會瞭解，將在最短時間內邀請縣市代表與黨內智庫開會。

江啟臣強調，紓困條例通過迅速沒有錯，但是在一些條例和各界需求還是有一些落差，如金門縣政府可能就有另外的需求，「今天會跟韓市長交換意見，要談的事情非常多、非常廣，希望今天談完後也會聚焦出一些重點。」

對於國民黨議員邱于軒提到要調整不分區立委才不會成為民進黨的提款機，江啟臣表示，將請黨團總召和書記長進一步瞭解，希望委員在專業上多多被看到，問政內容是民眾所關心的，至於是否調整不分區名單則沒有明確的回覆。

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