江、韓密談1小時 會後高市府新聞稿：共識攜手合作

韓國瑜、江啟臣今上午會面談了一個小時。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-15 12:40:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席江啟臣與高雄市長韓國瑜，今天在國民黨主席補選後首度會面，兩人進行約1小時閉門會談，韓國瑜強調全力支持江主席黨務改革，江啟臣則指出，韓市長不是來當官的、是來做事的，請所有高雄市民唾棄惡質政治操作，以行動來繼續支持韓市長服務市民。

江啟臣、韓國瑜今上午均出席光德寺淨心長老蕭鴻川老先生讚頌大典，會後兩人闢室密談，國民黨政策會執行長林為洲、立院黨團書記長蔣萬安委員也陪同。

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高市府會後以書面指出，韓、江等人針對多項大家關心議題交換意見，尤其在防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面，都有共識要攜手合作；韓市長也祝福江主席任重道遠，為國民黨開創新局、大步向前，他對江主席有信心。

他也向江啟臣說明目前高雄市施政重心為「防疫第一、市政優先」，高雄市會與中央政府、其他縣市及國民黨共同「抗疫」。

此外，高雄市過去建設落後其他五都太多，雖有擁有直轄市的地位，卻沒有獲得預期應有發展，空有虛名不切實際，韓國瑜特別拜託江主席與立院黨團，能協調中央爭取更多資源導入高雄市。

江啟臣指出，國民黨從基層出發，深耕地方是重中之重，尤其高雄目前沒區域立委，因此江主席會要求組發會及政策會，重新檢視並規劃沒有區域立委的縣市，要有不分區立委來進行責任區認養，讓服務零落差，落實國民黨以「民」為主的核心價值。

他強調這一年來高雄市的基礎建設進步非常大，市府團隊日以繼夜推動市政工作，不應該被有心人士為了政治利益、選舉恩怨來刻意抹黑、貼標籤，造成市民彼此對立、民心不安。

江啟臣認為一切程序都要合乎法律規定來走，也期盼全國人民能夠看到韓市長走進基層傾聽民意，與市府團隊服務市民的熱誠與效率，大家就知道韓市長不是來當官的，他是來做事的，請所有的高雄市民唾棄惡質的政治操作，以行動來繼續支持韓市長來服務市民。

韓國瑜、江啟臣今會面，林為洲、蔣萬安、莊啟旺等人陪同。（記者王榮祥翻攝）

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