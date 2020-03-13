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政院公告中市自治條例無效 中市前環局長：盧秀燕及其團隊應負責

行政院今天公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，宣告這項自治條例無效，當時擔任台中市環保局長白智榮表示，在2018年空污法修法後，台中市長盧秀燕及其市府團隊上任已1年多，在府會皆為國民黨執政情況下，未積極完備自治條例相關程序，導致自治條例將被公吿失效，令人遺憾。（資料照）

行政院今天公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，宣告這項自治條例無效，當時擔任台中市環保局長白智榮表示，在2018年空污法修法後，台中市長盧秀燕及其市府團隊上任已1年多，在府會皆為國民黨執政情況下，未積極完備自治條例相關程序，導致自治條例將被公吿失效，令人遺憾。（資料照）

2020-03-13 19:13:29

〔記者鄭瑋奇、黃鐘山／綜合報導〕行政院今天公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，宣告這項自治條例無效後。由於該條例是在交通部長林佳龍擔任台中市長時通過，林佳龍任內的台中市環保局長白智榮表示，在2018年空污法修法後，台中市長盧秀燕及其市府團隊上任已1年多，在府會皆為國民黨執政情況下，未積極完備自治條例相關程序，導致自治條例將被公吿失效，令人遺憾，盧秀燕及其團隊應該要負責！

白智榮表示，為加速空污改善，前市府團隊從固定、移動及逸散等污染源，推動86項空污減量措施，其中為嚴管減少「台中火力發電廠」污染排放，於2016年訂定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求中火4年減少40%生煤使用量，並率先各縣市要求中火於空品不良時配合降載減排，樹立全國典範。

白智榮強調，在2018年空污法修法後，盧秀燕市府團隊應該做的是，盡力完備自治條例的相關程序，但很顯然因為盧秀燕市府團隊的空轉，並沒有這樣做。盧市府上任至今已1年多，府會皆為國民黨執政情況，卻未持續完備自治條例立法程序，致使自治條例被公吿失效，期盼盧市府能更積極面對相關問題。

對此，台中市政府新聞局長黃國瑋則表示，時任台中環保局長的白智榮，對於過程應比誰都清楚，這件事早在2016年就已完備，不解現在卻站在環保的對立面？

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