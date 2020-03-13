政院宣告管制生煤自治條例部分條文無效 中市府：將依法提出救濟

政院擬公告無效的「台中市管制生煤自治條例」，受管制對象包括台中火力發電廠等。（資料照）

2020-03-13 19:00:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院今晚宣布，政院今天已發函台中市政府，說明中市府的「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的第3條、第4條及第6條分別牴觸「空氣污染防制法」等相關規定，依「地方制度法」第30條第1項及第4項規定，自治條例部分條文應屬無效。。對此，台中市政府表示，這項自治條例由台中市議會依法制定，中央在中市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟。

台中市政府2016年1月26日公告施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，其中第3條第4項要求受管制者「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量40%」，對象包括台中火力發電廠、台灣港務公司台中港務分公司、中龍鋼鐵公司等。

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環保署認為，空污法2018年修正，管制生煤的相關規定已很明確，「生煤許可證」的審查原則由環保署統一制訂，「台中市管制生煤自治條例」確有抵觸空污法的問題，先前已行文中市府說明此事。站在中央的立場，這項自治條例牴觸空污法規定，自治條例應屬無效。

台中市政府新聞局表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，且已生效施行4年，期間針對相關污染源，中市府環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效，卻在中市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。（19：00更新，政院已發函台中市政府）

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