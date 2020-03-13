中火案權限爭議 法界：中央委辦事項可監督地方

中火案涉地方自治？台中市政府邀法界專家探討。（台中市政府提供）

2020-03-13 19:06:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保署直接撤銷台中市環保局對中火開罰的行政處分，台中市政府邀法界專家舉行座談，多位法界專家指出，中央機關應本與夥伴關係，友善的來處理，但中央和地方的權限爭議，論述雖多，共識卻很少，而且若屬委辦事項，中央即可為合法性、適當性的監督地方。

中市府以中火的生煤年使用量超過1104萬公噸上限，廢止中火2號及3號機組許可證，台電提出訴願，並函請環保署釐清處分的適法性。環保署認定市府錯誤引用法令、有違信賴保護原則，2月15日發函台中市環保局，要求文到5日內更正相關處分，2月25日撤銷市府對中火的處分。

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對此，市府邀請法界專家學者針對「地方自治權限」舉辦座談會，以「線上直播」進行，由前司法院副院長蘇永欽擔任主持人。市府法制局長李善植說，中央諸多作為，是否對地方自治權限造成過多干預，手段是否合法、適當，值得探討。

前大法官林錫堯表示，行政程序法第117條規定，認為上級機關介入行使撤銷權，應以原處分機關能行使撤銷權，經過指示而仍不行使，抑或有情況急迫時，始得為之；東吳法律系教授陳清秀則說，本案比較不適宜用行政程序法撤銷。

前司法官學院院長林輝煌則說，在我國有關中央和地方的權限爭議，論述雖然很多，但共識卻很少；台大教授黃錦堂說，地方可以在中央立法的框架下，有自主形成的空間。

與會法界專家學者認為，中央依行政程序法第117規定的撤銷和行政救濟之間的關係，應本與夥伴關係，友善的來處理，而非上下級機關，並應符合比例原則，也可以考慮先進行行政指導，比較不會與地方自治概念有所違背。

不過，執業律師陳禾原投書本報指出，林輝煌、李念祖、黃錦堂都認為，地方政府所辦理之事項如屬於委辦事項，則中央即可為合法性、適當性的監督。陳禾原則認為，中火案在空污法即是委辦事項的典型規定，非自治事項，環保署應當有合法性與適當性的監督與介入權。

中央主管機關監督地方自治團體之界限座談會，以線上直播方式進行。（台中市政府提供）

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