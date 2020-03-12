公督盟面臨財務告急 籲全民監督作秀立委

公民監督國會聯盟今日召開記者會呼籲，武漢肺炎疫情期間，民代不要在外跑攤，民眾可在家觀察立委問政表現，觀察指標有「看立委問政專業、看立委價值立場、看問題解決能力、看問題態度與技巧」4大面向。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-12 10:58:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕面臨財務告急的公民監督國會聯盟今日召開記者會呼籲，武漢肺炎疫情期間，民代不要在外跑攤，民眾可在家觀察立委問政表現，觀察指標有「看立委問政專業、看立委價值立場、看問題解決能力、看問題態度與技巧」4大面向，可嚴格監督有哪些立委只會作秀、刷存在感，不把心思放在專業問政，卻嫌口罩運費7元太高。

「民代開會不跑攤、民眾駐家監督看！」公督盟執行長張宏林表示，防疫期間還有很多民代在外「接地氣」跑攤，每天面對和接觸上百人民眾，若成為肺炎傳染媒介，影響將非常嚴重。

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張宏林建議，立委應該在國會殿堂進行專業問政，而不是在外跑攤，問政質詢也是接地氣的表現。另外，行政部門有「異地辦公」的規劃，但立法院完全沒有，這是讓人比較擔心部分，希望民代不要再外跑攤了。

公督盟常務理事楊聰榮指出，武漢肺炎疫情期間，民代不應在外面跑攤，希望這個政治文化能藉此改善，以專業的國會問政，來取代跑紅白帖的文化，可能會是防疫期間意外的收穫。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，今年選舉後正值武漢肺炎期間，許多NGO團體都面臨財務上困難，希望民眾能在這艱困時候幫忙度過難關。另外，每個立委平均每個月要花掉國庫40萬元，不要因為肺炎期間流行，而忽略了立委問政表現。

陳俐甫強調，與其討論口罩運費7塊錢，不如多花一分鐘來監督立委，要注意有哪些立委在不跑攤期間，只會在國會作秀、故意刷存在感、提出品質低落的提案，立委領薪水不會停止的，這些都需要持續監督。

華人民主書院董事會主席曾建元提及，這屆立法院是全新局面，立法院長也是新手，還有一些新興黨團，現在蘇貞昌執政團隊行政非常強，但國會監督的能耐令人非常擔心。

他批評，還有立委提案要砍防疫預算的8成，更有立委嫌口罩運費7元太高，這些究竟是專業問政？或是「荒腔走板」的做秀演出，都必須受到全民檢驗。

此外，公督盟財委會召集人李三財表示，公督盟已面臨財務困難、薪水發不出來危機，公督盟長期經費來源仰賴民眾支持，目前已經告急，期待有更多小額捐款，100元也不嫌少，讓公督盟能持續穩健監督國會下去。

台灣自由選舉觀察協會理事蕭督圜提及，公督盟長期以來協助社會監督國會，讓民眾更理解立委問政內容及出席率，這是公督盟十幾年間所扮演角色，期待社會能給公督盟更多支持。

公督盟召開「疫情民代開會不跑攤、民眾駐家監督看!捐款支援監督不中斷」記者會，呼籲立委們防疫不跑攤，國會議事表現才是核心。（記者王藝菘攝）

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