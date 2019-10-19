不分區若淪派系分贓 公督盟：民進黨恐被自己打敗

2019-10-19

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨不分區立委提名紛爭浮上檯面，立委蘇震清點名黨中央多位層峰曾承諾將他列入不分區立委名單，若不守承諾將脫黨參選。公督盟昨提醒，若不分區名單落入「政治組」的派系分贓，明年大選恐怕會被自己打敗；學者也認為蔡英文總統是癥結，必須出面調停此事。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，民進黨過去幾次大敗都是因為派系鬥爭、相互扯後腿，這次紛爭也是在爭奪自己的席次，卻沒人辯證自己為何勝任，失去不分區應代表各方公益的意義，若不改善恐怕無法達成國會過半目標，被自己打敗。

張宏林分析說，以過去政黨輪替經驗來看，政黨聲勢較弱、預期席次不多時會把「政治組」擠進不分區立委安全名單，把形象較好的往後放，但太多派系妥協可能適得其反、讓民眾不滿，呼籲回歸不分區本質，讓政治組回到地方經營、競爭。

東華大學教授施正鋒指出，蔡總統與立法院長蘇嘉全關係頗深，難道不能出面主導？為何要鬧得這麼難堪？

施正鋒認為，也許是民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉整合「不夠力」，才讓派系之間互咬，癥結還是出在蔡總統身上，有責任出面調停，前民進黨主席許信良過去的做法是讓自己人吃虧點、事後再彌補，現在民進黨是執政黨、資源很多，更沒理由放任派系互咬。

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