立委成仕途跳板？ 學者擔憂「資深立委制」難以形成

2019-03-11 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕第九屆立法委員任期還剩下8個多月，但本屆已有14名立委陸續離職擔任內閣成員或縣市首長，流動率偏高，公督盟理事、師大國際與社會科學院副教授楊聰榮認為，立委把國會當成跳板的現象對於國家發展長遠來講是不利的，應該要將政黨運作的核心放在國會，鞏固立法權。

根據《蘋果日報》報導，楊聰榮指出，美國國會議員一旦進入立法部門就鮮少跨足行政部門，但在台灣，立委認為做部長、縣市首長是高升，因此投入選舉者很多，把立委當過度時期的跳板，難以形成「資深立委制度」，這種生態並不利於鞏固立法權權威。

楊聰榮認為，政黨核心運作應放在國會，各政黨更重視立法品質及資深立委，才能順利推動各項法案；以政黨政治角度而言，政黨提名的「不分區立委」也是在選舉期間獲選民所投出的政黨票而出任，照理來說應該要把任期做完，不應將其視為執政黨的「人才庫」。

台北大學公行系副教授侯漢君則提出另一看法，表示資深立委對立法運作較熟悉，但各選區立委是否可連任是由選民考量，因此她對台灣未建立「資深立委制度」自然看待，優秀立委被拔擢、資深立委轉任部會首長都不能說是缺點，重點應該是「各政黨是否積極培養新血進入國會」。

本屆立委目前有王惠美、李應元、Kolas Yotaka、姚文智、徐國勇、徐榛蔚、高志鵬、張麗善、陳其邁、黃偉哲、楊鎮浯、鄭麗君、盧秀燕、顧立雄共14人離職。其中，高志鵬因案入獄，姚文智為選台北市長請辭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/