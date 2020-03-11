傳泰國取消台灣等19地落地簽 泰國經貿辦事處：尚未收到公告
泰國內閣會議昨決議暫停包括台灣在內19個國家及地區落地簽證待遇決議。泰國經貿辦事處今表示，辦事處尚未收到正式公告，目前台灣民眾申請觀光簽證不受影響，若收到公告將會再對外說明。圖為泰國潑水節活動。（路透）
首次上稿 16:27
更新時間 17:17（新增泰國經貿辦說法）
〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國內閣會議昨決議暫停包括台灣在內18個國家及地區落地簽證待遇決議。泰國經貿辦事處今表示，辦事處尚未收到正式公告，目前台灣民眾申請觀光簽證不受影響，若收到公告將會再對外說明。
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我駐泰國代表處今證實，泰國政府為防範武漢肺炎（COVID-19）疫情擴散，擬暫停包括台灣在內18個國家及地區的落地簽證待遇。經代表處了解，泰國內閣會議已於昨（10）日晚間通過相關決議，將待泰國內政部正式公告後施行。
泰國貿易經濟辦事處則回應說，辦事處尚未接到正式公告，若收到公告將會再對外說明。目前觀光簽證申請不受影響，台灣民眾仍可自行到辦事處或透過VFS GLOBAL泰國簽證中心申請。知情人士指出，取消落地簽可能是因為曼谷機場有兩名泰國移民官確診所致。
綜合外媒報導，一併取消落地簽的18個國家及地區包括保加利亞、不丹、中國、塞普勒斯、衣索比亞、斐濟、喬治亞、印度、哈薩克、馬爾他、墨西哥、諾魯、巴布亞紐新幾內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏茲別克和萬那杜。
據報導，中國暫停部分包括台灣。
泰國也取消韓國、香港和義大利的免簽待遇。
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